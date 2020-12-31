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氣溫斷崖式驟降　氣溫「急凍」醫院急診人多

記者陳雅芳／彰化報導

2020-12-31 18:50:00

急凍
▲寒流來襲，溫度驟降，猝死原因多，彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲，中高齡、罹患慢性病的民眾，天冷注意要保暖，特別是頭部，做好全面的防護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）
寒流發威，溫度狂降10多度，彰化縣沿海出現10度以下低溫，根據彰化縣消防局統計，氣溫陡降、造成救援急性重症激增三成以上，兩天來出現8起疑似「冷緊迫」誘發心血管、中風或心臟病發致死案例，大部分到院前就沒了生命跡象，年齡層分佈在50多歲到90歲。
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▲彰化縣消防局統計，氣溫陡降、造成救援急性重症激增三成以上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲彰化縣消防局統計，氣溫陡降、造成救援急性重症激增三成以上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）
彰化縣消防局統計從昨（30）日到今（31）日清晨，計有6人OHCA，到院前無呼吸心跳，送醫均宣告不治。年齡最輕才54歲，最高為90歲，消防局強調，這些患者OHCA是否與氣溫下降有關，無法判斷，但由於近日仍是低溫，呼籲民眾注意保暖，並避免外出，尤其家中有老人家更要小心。
根據彰化縣消防局資料顯示，員林男子30日猝後，二林鎮81歲婦女也在30日15點52分在家往生，接著大村鄉54男子在30日17點35分死亡、彰化市64婦女在30日22點19分往生、彰化市90男在30日22點47分往生。今天凌晨，彰化市69歲女在凌晨0點52分往生、大村鄉88歲婦女在清晨6點14分往生、芬園鄉84婦女，清晨7點29分在家被發現猝死。

▲彰化縣消防局資料顯示，氣溫陡降、造成救援急性重症激增。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲彰化縣消防局資料顯示，氣溫陡降、造成救援急性重症激增。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）
彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師邱伯恩表示，天冷時要多穿暖和衣物，即使尚無醫學實證，但可確定的是因為天冷，病毒在環境中存活較久，傳播能力變強，老年人抵抗免疫能力下降，罹患上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎等風險隨之增加，會建議老人家一定要注意口鼻、頸部與足底的保暖，可每晚用溫水泡足部，熱水泡到腳踝或小腿肚都有暖身的作用，泡腳、洗澡後要補充脂肪含量高的保濕用品，因為在冬天，油要比水多才能保得住水。
彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲，中高齡、罹患慢性病的民眾，在寒流來襲期間，務必做好保暖措施；尤其入夜後氣溫寒凍，睡覺時更要對於頭、頸部強化禦寒，按時量血壓、服藥，避免太早起運動，一有血壓不穩、血糖飆升就要儘速就醫，確保健康。
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