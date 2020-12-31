HBL／輸給永仁不甘心 菜鳥MVP張聿嵐哭了：太想贏
記者鍾東穎/高雄報導
2020-12-31 19:08:37
頂著JHBL MVP光環進入HBL，在陽明高中總教練李台英眼裡，張聿嵐不像高一「很超齡」對自己要求嚴格，今(31)日攻下並列全隊14分，但輸給永仁高中，讓她忍不住哭了，張聿嵐直呼，「太想贏了。」
陽明昨天12強首戰以63:54擊敗金甌女中，今天未能延續氣勢，面對上屆季軍，首節就被轟下11:24拉開領先，「如果第一節不要放她們投那麼多，可能結果會不一樣。」張聿嵐自責首度踏進高雄巨蛋太晚適應場地，全場發生5失誤。李台英賽後透露，「她不像高一，很超齡、成熟的孩子，給自己太大責任，今天賽後就哭了。其實我們其他比賽有贏過永仁，也沒像今天輸那麼多過，可能小孩太想要贏，忘了自己可以做到的事。」
「看分數一直拉開才掉淚。」張聿嵐解釋，「之前都差一點能贏，聯賽更想把握。」她今天繳出14分7籃板5助攻，無奈永仁多點開花5人得分上雙，邱群琋攻下最高24分，終場陽明以61:72吞敗。
對手永仁高中教頭時超傑認為張聿嵐腦袋好，反而不要球員盯死她，「她是很聰明的球員，特別注意她，會讓其他球員有空檔，減少她持球機會就是最好的防守了。」