影／迎接綠色觀光　彰化縣公共自行車全面更新升級

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城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，運點將在2021年1月7日起逐步導入MOOVO系統 ，預計投入300輛MOOVO電輔單車、1350輛MOOVO自行車，總數和微笑單車一樣，建置新系統期間，YouBike1.0系統及車輛由微笑單車股份有限公司持續營運至6月30日，之後由運點科技股份有限公司全面營運彰化公共自行車系統。
運點科技公司沈暐傑表示，MOOVO系統與YouBike1.0系統車輛，最大之特色在於MOOVO係採電子圍籬與GPS車輛定位，搭配藍芽自行車架以規範停車區域，沒有停車樁， YouBike1.0停車樁固定場站也不同，而MOOVO智慧運具的管理方式，可大幅提升土地坪效，增加借還車的場域方便性，並且民眾在租借使用上，MOOVO將會導入能使用悠遊卡、一卡通與手機掃碼租借的多元租借系統，滿足民眾的使用習慣。
田飛鵬表示， MOOVO一般自行車租借費率與YouBike1.0系統相同；而MOOVO電動輔助自行車，因搭載電力設備，騎乘較省力，故目前規劃費率為每15分鐘10元。考量個人資料保護問題，未來系統轉換期間，本府將發送簡訊予於彰化縣內完成YouBike會員註冊之民眾，以供民眾自行於網路上進行MOOVO系統註冊。
田飛鵬說，未來1650部車中，有1300部是原來的踩踏式車輛，與原費率相同，但電動輔助自行車輛因成本較高，初步擬採15分鐘10元，是一般車的兩倍，縣府110年還是會補助前30分鐘5元的優惠。
運點科技表示，MOOVO系統目前歐洲10多個城市合作，使用此一系統，目前台灣只有新北試辦，彰化縣是台灣第一個使用的縣市，所使用的單車均堅固耐用，配備齊全，安全性高。