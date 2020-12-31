影／萊劑零檢出自治條例無效　王惠美：依法行事

含萊克多巴胺美豬元旦起開放進口，部分縣市訂有瘦肉精零檢出的食安自治條例，與中央不同調；行政院今（31）日宣布，萊劑零檢出自治條例無效，彰化縣政府表示，為了守護彰化鄉親的健康，將尊重議會的意見，共同向大法官申請釋憲。

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民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，地方政府基於對民眾的健康保護，自治條例應加嚴把關，合情合理；若行政院既然認為開放後萊豬也不會進口，為何又要剝奪地方自治權力，大搞中央集權壓制異見？

▲彰化縣政府尊重縣議會，而縣議會也跟彰化縣政府一樣，捍衛縣民的健康，堅持零檢出，同時也呼籲中央捍衛國人健康，比照國產豬一樣零檢出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

為保障縣民食品安全，彰化縣政府於106年3月8日公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」，並自106年3月10日起生效，本次修法重點包括禁止含瘦肉精豬肉及其製品、核災區受輻射污染食品進入彰化縣販賣，以及含糖飲料禁止進入校園供應予學生三大規範。

如果彰化縣政府堅持豬肉含瘦肉精零檢出，是否會抵觸中央法規？ 彰化縣長王惠美強調，中央不能以一紙行政命令，就要壓制由彰化縣議會依照程序訂定的自治條例，彰化縣政府尊重縣議會，而縣議會也跟彰化縣政府一樣，捍衛縣民的健康，堅持零檢出，同時也呼籲中央捍衛國人健康，比照國產豬一樣零檢出。

國民黨團書記長劉淑芳表示，瘦肉精零檢出彰化105年審議通過的自治條例，行政院一紙命令宣告無效，完全不顧國人健康，國民黨團將向彰化縣議會提案要求縣府向大法官會議提出釋憲。國民黨正在串連22縣市進行全民連署辦理守護食安拒絕萊豬公投。

▲彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯等人，在彰化市知名的阿泉爌肉飯大啖爌肉飯，捍衛彰化縣食品安全管理自治條例。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 31）

彰化縣在2014年訂定「彰化縣食品安全管理自治條例」第13條之１規定，在彰化縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販 賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），違反者回歸母法依「食品安全衛生管理法」處6萬元以上，兩億元以下罰鍰。

王惠美表示，彰化政府會依法行事，一定會避免彰化縣的學童與長輩吃到含瘦肉精的豬肉，除落實產地標示外，簽約時，一定會要求瘦肉精零檢出，以確保健康；王惠美強調，自元月一日起，將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，如由吹哨人檢舉查獲，吹哨人最高可獲50％的檢舉獎金，業者切勿以身試法。