影／萊劑零檢出自治條例無效　王惠美：依法行事

我是廣告 請繼續往下閱讀
為保障縣民食品安全，彰化縣政府於106年3月8日公告修正「彰化縣食品安全管理自治條例」，並自106年3月10日起生效，本次修法重點包括禁止含瘦肉精豬肉及其製品、核災區受輻射污染食品進入彰化縣販賣，以及含糖飲料禁止進入校園供應予學生三大規範。
如果彰化縣政府堅持豬肉含瘦肉精零檢出，是否會抵觸中央法規？ 彰化縣長王惠美強調，中央不能以一紙行政命令，就要壓制由彰化縣議會依照程序訂定的自治條例，彰化縣政府尊重縣議會，而縣議會也跟彰化縣政府一樣，捍衛縣民的健康，堅持零檢出，同時也呼籲中央捍衛國人健康，比照國產豬一樣零檢出。
國民黨團書記長劉淑芳表示，瘦肉精零檢出彰化105年審議通過的自治條例，行政院一紙命令宣告無效，完全不顧國人健康，國民黨團將向彰化縣議會提案要求縣府向大法官會議提出釋憲。國民黨正在串連22縣市進行全民連署辦理守護食安拒絕萊豬公投。
彰化縣在2014年訂定「彰化縣食品安全管理自治條例」第13條之１規定，在彰化縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販 賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），違反者回歸母法依「食品安全衛生管理法」處6萬元以上，兩億元以下罰鍰。
王惠美表示，彰化政府會依法行事，一定會避免彰化縣的學童與長輩吃到含瘦肉精的豬肉，除落實產地標示外，簽約時，一定會要求瘦肉精零檢出，以確保健康；王惠美強調，自元月一日起，將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，如由吹哨人檢舉查獲，吹哨人最高可獲50％的檢舉獎金，業者切勿以身試法。