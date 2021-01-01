高雄跨百光年迎向新的一年　300秒大港花火壓軸施放

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跨百光年跨年活動「蓬萊舞台」有八三么、安心亞、許富凱、文慧如、魚乾、李千那、謝銘祐＋麵包車樂團、影子計劃、Gemma吳映潔、韋禮安、畢書盡、茄子蛋、ELLA、滅火器輪番開唱；高流舞台則有Tizzy Bac、謎路人、Empty ORio、鄭宜農、Little Shy on Allen Street、許含光、老王樂隊、阿爆、J.Sheon；海上舞台則有和瘟押煞、高雄市交響樂團新年音樂會。
愛河灣18:30起每半小時展演的定目秀、20:15無人機展演、24:00施放的大港百年花火、無人機展演等，都吸引許多民眾到愛河灣周遭欣賞精彩炫麗的演出，在疫情期間，度過這場不一樣的跨年夜。
跨年倒數由高雄市長陳其邁、球后戴資穎、高雄市議會多位高雄市議員、市府團隊、合作夥伴一同倒數，倒數完同步進行300秒百年大港花火及無人機展演。
高雄市長陳其邁說，非常歡迎大家一起見證高雄以及高雄港在一百年來發展的過程，感謝所有的防疫人員為我們守住台灣，更重要的是，因為我們團結在一起，大家能夠共同做好防疫，每一個人心連心、每一個人團結在一起，才能夠讓我們台灣，讓我們的故鄉高雄成為亂世福地，感謝市民朋友的支持，也要團隊精心的策劃，他們為了準備今天的晚會，辛苦了幾個月，每天絞盡腦汁，被市長壓榨一定要做出最好的節目，奉獻給所有的市民朋友，還有所有的表演的團隊，大家無畏寒風、不畏困難，在舞台上盡情的演出，非常感謝。
陳其邁表示，要特別感謝所有的市民朋友，不論是在整個防疫工作，若是沒有每位市民辛苦的努力，為了這個偉大的城市的付出，高雄不會走到今天，從明天開始，高雄即將跨越一百年，用這種高雄人的精神、大港的精神，相信不管面對今年疫情的挑戰，或是更多的困難，我們絕對可以克服挫折，邁向成功所以在這裡也要用這個機會，祝大家在新的一年，心想事成。