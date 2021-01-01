開放萊豬　蔡英文：用最謙卑心情請國人同胞體諒

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蔡總統指出， 這段時間，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓她充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。
蔡總統說，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。因此，她要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解政府再三斟酌後的決定。
蔡總統也說，台灣所面對的不僅僅是貿易問題。就像她去年不斷強調的，世界的局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局。 必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服。
2020年遭逢新冠肺炎疫情肆虐，蔡總統也提及台灣的防疫成果。她說，昨晚睡覺以前，相信很多人都有種感覺，那就是「漫長的一年，終於過去了」。 去年的今天，在全世界都還沒注意到疫情可能發生時，台灣開始針對武漢來台班機登機檢疫。當時也有不少的質疑，但回頭看來，這樣的超前部署，是正確的決定。
蔡總統說，放眼2020一整年，一波一波襲來的疫情肆虐全球，經濟受到衝擊，生活受到影響。 在很多國家，小孩無法好好上學、大人不能正常上班，許多工作不見了，景氣陷入谷底，全球各地因為疫情死亡的人數持續增加。 所幸在台灣，我們靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒。
蔡總統指出，台灣沒有封城、可以正常上班上課，在防疫指引下，去年4月12號，成為全世界第一個開打職棒球季的國家。
大家戴著口罩參加演唱會、藝文活動，這也是去年世界少見的事。最重要的是，台灣的經濟維持正成長，股市也攀上高峰。
蔡總統說，儘管今年的經濟依舊充滿挑戰，但我們有可以樂觀的理由。在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然是度過了最艱難的階段。 我們已經站穩腳步，將全力衝刺。無論是數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，待預算通過以後，就可以快速推動。
蔡總統指出，過去一年，台灣做到了全世界所殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，這並不是簡單的事。身為總統，2021年，她最重要的責任是：讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。這也將會是我們努力的第一要務。
蔡總統也說，在人類的歷史上，2020並不是最艱困的一年。1918年的流感大流行、1930年代的經濟大蕭條、1940年代的二次大戰，當時的人們所面對的，都是艱難無比的挑戰。 但人們總是如此強韌，就像我們的上一代，可以從戰後的百廢待舉中，創造出經濟奇蹟、民主奇蹟的故事。「這些經驗都告訴我們，只要有光、有水，有縫隙的地方，就可以長出希望的玫瑰」。
最後，蔡總統以英文和國際社會喊話：
I also want to say a few words for our international audience.
Taiwan has been proud to have worked alongside the international community to confront the challenges posed by COVID-19. We have shown again and again that “Taiwan can help.”
As a force for good in the world, we will continue to be an indispensable member of the international community, both now and into the future.
We are also deeply grateful for the international community's continued support for Taiwan. Your willingness to stand together with us as we are faced with difficult regional and global challenges, is significant for the 23 million freedom-loving people of Taiwan. Our democracy is stronger because of your support.
Thank you. We hope everyone around the world is able to enjoy a restful and safe new year.
（我也要向全球的觀眾說幾句話。台灣很自豪能和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，我們一再展現「台灣可以幫忙」！我們是國際間一股良善的力量，不管現在還是未來，一直都會是國際社會不可或缺的一員。我們也非常感謝國際社會對台灣持續不斷的支持。當台灣面臨艱鉅的區域及全球挑戰時，你們願意和我們站在一起，這對2300萬愛好自由的台灣人民來說，意義重大。有了你們的支持，我們的民主更加強大。謝謝你們。祝福全世界所有人都有一個寧靜平安的新年。)