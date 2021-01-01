法國跨年嚴格實施宵禁　香榭大道空蕩無人

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政府也加派10萬名警力嚴格巡查，確保沒有人在街上逗留，包括香榭大道等往年大批民眾聚集跨年地點都顯得相當冷清。內政部長達馬南（Gérald Darmanin）昨天在推特上感謝跨年夜加班動員的13萬名警察、憲兵與安全人員。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚照慣例向全國民眾發表新年電視演說，並強調今年跨年和往年不同，過去習慣的大型聚會也因疫情而全面禁止。
馬克宏說：「2020年的最後，就跟過去這段時間一樣，都在努力與限制中劃下句點。我完全了解你們因我必須做的決策而犧牲了多少…我感謝你們的公民意識、共同責任心，因為它們拯救了生命。」
他感謝所有醫療相關人員的付出，也坦言2020年是艱困的一年，揭示了法國的脆弱。
馬克宏接著提到1月1日正式脫歐的英國，他指出：「今晚首次，有個國家，英國，要離開歐盟了。我們幾天前簽訂了擬定雙方未來關係的協議，以捍衛我們的產業、漁業以及歐盟團結。英國不僅仍是我們的鄰居，也是我們的朋友與盟友。」
他最後在電視演說中說：「從今天開始一起為2021春天做準備，這將會是法國全新早晨以及歐洲復興的開始。讓我們保持一心、團結 … 無論發生什麼，都要因為身為自己—法國人、法國—而感到驕傲。」
法國衛生單位表示，過去24小時內的新增確診人數為1萬9927人，252名病患死亡，使從疫情爆發以來的總死亡人數為6萬4632人。（編輯：黃自強）1100101