消基會籲推「無瘦肉精標章」　喊話政府應尊重食安自治

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而行政院31日宣布，相關縣市政府的「食安自治條例」凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自1月1日起，「原訂者函告無效/新訂者不予核定」，主要原因為地方自治條例不合法、不合理、不可行。
針對中央推萊豬進口勢在必行，民間反瘦肉精聯盟走上街頭抗議，台中市衛生局也表示備有五大招因應，包括抽驗量能擴大10倍、豬牛肉品輸入業冷凍倉儲源頭抽查、抽驗結果主動揭露、修訂辦法核發檢舉獎金、實施全國最嚴「無瘦肉精金標章」。為此，消基會贊同台中市政府領先全國推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」構想，並呼籲各地方政府跟進，讓消費者全面安心消費。
消基會指出，全國22縣市中，近日提送行政院核備的「食安自治條例」，就有17縣市針對萊豬、萊豬牛和萊肉品分別訂定禁止販售（或製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販售等要件），其目的都在讓消費者安心，因此，無論眼下的在野議會或執政政府等17個縣市，都勇於提出「食安自治條例」，對消費者健康做出具體保證，行政院或中央主管機關應該要支持而非玩法弄權，引發未來可能的釋憲危機，徒然造成政局震盪不安，民生不得安寧。
為此，消基會呼籲：
1、政府應體念民意，至少尊重17縣市「食安自治條例」保障消費者健康的積極作為。
2、呼籲各縣市政府跟進「牛豬產品無瘦肉精金標章」構想，讓消費者全面安心消費。從1月1日以後，消基會將透過熱心志工和消費義警，為消費者進行各種萊豬標示調查和抽樣檢驗工作，以更積極態度保障消費者飲食安全。
消基會指出，萊豬的把關，可以透過市場調查，瞭解政府的標示管理措施是否到位？業者的國產豬、產地標示由無落實、是否真實？而市場的抽樣和檢驗，有如放大鏡，可以使問題食品一一現形。
因此，消基會也將邀請政府、企業和消費者的協助：
1、擔任消費義警角色，檢舉在地標示亂象。
2、將消費者最感憂慮或認為是高風險食品品項告訴消基會，消基會將列入優先抽樣檢驗項目。
3、協助採樣、以最快速方式消除消費者疑慮，增強消費信心。
4、由於人物力資源有限，要做的工作項目不少，消基會呼籲縣市政府、企業、消費者出錢出力，一起攜手爭取國內消費環境的安心與信心。