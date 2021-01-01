ＡＩＴ影片回顧獨漏台中市　盧秀燕他國事務沒評論

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盧秀燕說，公私協力下，市府招商引資超過7千億元，為大台中經濟注入活水；市府制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略打擊空污，全力發展綠能發電，讓台中PM2.5均值從107年18.8微克，降到去年15.5微克，朝國家空氣品質標準15微克邁進；「雙十公車優惠政策」市民限定，超過10公里只要10元，鼓勵市民搭乘公車，節能減碳。
此外，市府成功打通大智路，貫穿台中火車站前後站；工程歷時超過10年的水湳中央公園也完工啟用；燙平專案更燙平552條道路、超過240公里，更新闢整修100座公園；她也堅持改善台中社福及托育環境，上任後推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，增加9所公托、131班公幼、5座親子館、1座國民兒童運動中心，更實施0至6歲托育補助，減輕年輕人養兒育女負擔；老人關懷據點超過400處，數量全國第一；市府團隊也改善財政，降地價稅2成。
另外，美國在台協會在臉書公布2020年度回顧影片，影片中該協會處長酈英傑以中文說明台美關係的進展，影片中也貼出酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等直轄市長的合影，獨漏日前與AIT會面，盧秀燕說，對於他國的事物，沒有評論表示尊重，市府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。