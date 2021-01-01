ＡＩＴ影片回顧獨漏台中市　盧秀燕他國事務沒評論

台中110年元旦升旗典禮今(1)日在台中市政府前廣場舉行，因應防疫升級及強烈寒流來襲，台中市縮小規模改為線上直播；市長盧秀燕率領市府各局處首長一同唱國歌、升旗，典禮簡單隆重。面對萊豬議題，她說，中央對瘦肉精放水，台中市不會，會守護市民健康，積極查緝，一定落實城市安全，這是市民的期待也是職責；另外昨天ＡＩＴ影片回顧獨漏台中市，盧秀燕說，對他國事務沒有評論表示尊重。

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今元旦升旗典禮迎旗由僑泰高中儀隊首度擔任，帶來精彩演出；盧秀燕表示，2020年是辛苦、充滿挑戰的一年，感謝市民與市府同心協力，展現台中人堅強的韌性與無比毅力，不但沒有被疫情打倒，反而逆勢奮鬥，繳出亮麗成績單。

盧秀燕說，公私協力下，市府招商引資超過7千億元，為大台中經濟注入活水；市府制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略打擊空污，全力發展綠能發電，讓台中PM2.5均值從107年18.8微克，降到去年15.5微克，朝國家空氣品質標準15微克邁進；「雙十公車優惠政策」市民限定，超過10公里只要10元，鼓勵市民搭乘公車，節能減碳。

此外，市府成功打通大智路，貫穿台中火車站前後站；工程歷時超過10年的水湳中央公園也完工啟用；燙平專案更燙平552條道路、超過240公里，更新闢整修100座公園；她也堅持改善台中社福及托育環境，上任後推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，增加9所公托、131班公幼、5座親子館、1座國民兒童運動中心，更實施0至6歲托育補助，減輕年輕人養兒育女負擔；老人關懷據點超過400處，數量全國第一；市府團隊也改善財政，降地價稅2成。

另外，美國在台協會在臉書公布2020年度回顧影片，影片中該協會處長酈英傑以中文說明台美關係的進展，影片中也貼出酈英傑與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等直轄市長的合影，獨漏日前與AIT會面，盧秀燕說，對於他國的事物，沒有評論表示尊重，市府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。