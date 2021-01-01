大膽！男星竟敢「暗戀昆凌」　接觸天王嫂過程大公開

電影《叱咤風雲》總預算斥資超過3億台幣，由周杰倫監製，劉畊宏、

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預告中，一開始便出現令人腎上腺素飆升的高能場面，

▲曹佑寧在片中暗戀昆凌。（圖／創映電影、量能影業提供）

《叱咤風雲》是目前亞洲為數不多、聚焦高級別職業賽車的電影，啟用了大量專業賽車和高規格賽道，為求賽車競速鏡頭到位、逼真，

▲范逸臣在片中飾演車王。（圖／創映電影、量能影業提供）

此外，