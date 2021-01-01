大膽！男星竟敢「暗戀昆凌」 接觸天王嫂過程大公開
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-01 15:30:12
電影《叱咤風雲》總預算斥資超過3億台幣，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，並請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演。故事描述賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾），為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾），挑戰從未接觸過的真實賽車，期間迸出的意外火花。
預告中，一開始便出現令人腎上腺素飆升的高能場面，讓觀眾身臨其境地感受到驚險刺激、瞬息萬變的賽場風雲。而在同步發布的海報中，兩大車隊賽車呈現對峙狀態，劍拔弩張的氛圍下，一場關乎熱愛與榮耀的比拚蓄勢待發。《叱咤風雲》是目前亞洲為數不多、聚焦高級別職業賽車的電影，啟用了大量專業賽車和高規格賽道，為求賽車競速鏡頭到位、逼真，劇組專門打造了一台「追車專用」攝影車，時速可高達150公里，只為讓觀眾在各種鏡位角度中，與賽車手同步感受高速的快感。
此外，演員們都在拍攝前接受了專業訓練，在現場也都親自上陣。導演陳奕先曾表示，這次電影的拍攝過程是「一場瘋狂的冒險」，同時，台前幕後所有人的努力，也讓他對影片的品質和呈現效果充滿信心，他說：「我們一起做了一件（原本以為）做不到的事！我們一定會拍好這部屬於亞洲的大型賽車電影，它未來會是我們全體工作人員的驕傲！」