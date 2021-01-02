蔡英文低姿態請國人體諒萊豬進口　陳以信批：獨斷至極

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另外針對蔡總統表示現在才體會過去馬政府的難處，陳以信也點出當時帶頭上街抗議的就是時任民進黨主席蔡英文，反問為何當年她反對開放時就不能體會？現在贊成開放就可以體會？既然現在可以體會了，是不是應該先向馬總統道歉？尤其當年馬政府開放美牛進口時，有考慮到國人特殊飲食習慣，特別設下「牛豬分離、強制標示、排除內臟」的限制，開放前還有「三管五卡」，管源頭、管邊境、管市場，設下層層防衛措施為國人把關。反觀這次蔡總統的突擊開放，牛豬不分，也不標示，內臟全收，新廠沒查，舊廠不查，在在顯示蔡政府對國人飲食安全的堅持，遠遠比不上當年的馬政府！
陳以信還質疑蔡總統自詡為談判高手，但這次對美談判根本是自掀底牌、未戰先降。當年馬總統開放美牛後，美國即恢復TIFA定期貿易談判，也宣布台灣人赴美免簽證。這次開放美豬卻是什麼好處都看不到？台美FTA、BTA沒有下文，連最基本的TIFA復談都沒換到。究竟蔡總統是為台灣在佈什麼神秘的局？為什麼一點好處都看不到？
對於陳以信發文要求蔡總統向國人道歉，並要求政府「暫緩開放、重啟協商」，網友留言表示「當黨主席比總統够格！別再謙卑了, 我好怕！」、「對，先跟國人道歉，幹嘛拿百姓的健康開玩笑。」、「當年國民黨政府開放萊克多巴胺美牛的說帖裡，可沒有''不建議天天食用''的警語，所以看起來是可以天天吃的囉」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
#蔡總統要國人體諒前應先道歉 蔡英文總統昨天元旦文告說，決定開放美國瘦肉精豬肉進口，是要為台灣佈局請國人體諒。她說：「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」其實蔡總統這些話沒有謙卑、不知悔改、毫...
由陳以信發佈於 2021年1月1日 星期五