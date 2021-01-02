周揚青回首2020年　「結束了以為一輩子不會放手的愛情」

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周揚青昨（1日）發文坦承，在她人生的這三十年來，2020年是最難忘記的一年，在這之前，她的人生很順遂，有幸福的家庭、甜蜜的愛情、成功的事業和真心的朋友，「可是2020才剛開始，我便經歷了親人生重病的絕望和痛苦，緊接著又結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情。」
在與羅志祥分手、家人生病後，周揚青表示，那段時間是最灰暗的日子，「我覺得自己仿佛忽然間沒了親情也沒了愛情，有那麼幾刻，是真的很消極和絕望，也曾一個人跑到湖邊大哭，問老天為什麼要這樣對我，讓我一下子失去那麼多？」
但傷心過後周揚青轉念思考，自己還擁有其他家人、愛她的朋友、粉絲甚至是陌生人，以及至少可以掌控的事業，因此把之前談戀愛的時間全運用在工作上，「我會稱2020為我的事業年！」
周揚青表示，她的性格就是當在一個地方跌倒，就要在另一個地方獲得更多，「沒有什麼事可以打敗我，我一定一定要努力並且更努力做好我的事業，即使被再多人不理解和嘲諷，我都要證明給自己看，我就是很優秀！」
最後，周揚青有感而發說，2020年最初，她的生活好像糟糕到不能再糟糕，可是2020年末，卻用自己的努力慢慢把它變好，「人一定會遇到這樣那樣的事情，改變不了的，你就得受著，然後努力把能改變的去做得更好，這樣不好的部分也就變得不那麼重要了。」（編輯：楊穎軒）