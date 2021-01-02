地方自治條例違憲無效？李貴敏質疑：哪是行政機關說了算
新頭殼newtalk
2021-01-02 14:57:49
針對萊豬開放進口，行政院日前宣布，各縣市政府以地方自治條例制定的萊劑零檢出規定無效，甚至一度稱公務員若執行查緝，恐送懲戒，直到引起輿論爭議，才緩頰稱「不會為難公務員」。對此，國民黨立委李貴敏質疑，自治條例有無牴觸憲法，得聲請司法院解釋，哪是行政院機關自己說了算。
李貴敏表示，各縣市政府「萊劑零檢出」的地方自治規定，雖然行政院宣布違憲無效，更一度稱公務員若執行查緝，恐送懲戒。但行政機關哪有資格認定自治條例是否牴觸憲法、法律等規定？《地方制度法》第30條第5項才明定，有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之。李貴敏進一步指出，大法官會議釋字第738號亦曾認定，地方機關是可以訂定較諸中央機關嚴格的規範。且連中央政府機關，例如內政部在函釋亦稱，「地方自治團體得就地方自治事項，得制定較中央法規更為嚴格之自治條例」。
李貴敏主張，各縣市地方政府基於因地制宜的政策考量，並為有效達成維護地方人民的身體健康，於地方自治條例規定轄內豬肉不得檢出萊劑，顯屬維護公益的必要手段且符合大法官釋憲解釋意旨。如此，地方政府的公務員依據地方自治規範執行法令，又怎麽會有「故意或過失不法侵害人民自由或權利」而應負損害賠償責任？
李貴敏因此批評，中央部會還真是霸道，基層公務員受地方政府之命依法查緝，何其無辜，中央卻連恫嚇手段都上場，不過是想製造寒蟬效應，讓地方政府官員心生恐懼而放棄維護民眾食安職責。新聞來源為Newtalk 新頭殼