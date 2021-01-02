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拜登就職前　王毅代表北京再喊話：盼中美重啟對話

中央社

2021-01-02 12:36:15

▲拜登即將就任美國總統前夕，中國國務委員兼外交部長王毅再度喊話說，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗；盼美國新政府重拾理性、重開對話，讓兩國關係重回正軌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登即將就任美國總統前夕，中國國務委員兼外交部長王毅再度喊話說，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗；盼美國新政府重拾理性、重開對話，讓兩國關係重回正軌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北2日電）拜登即將就任美國總統前夕，中國國務委員兼外交部長王毅再度喊話說，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗；盼美國新政府重拾理性、重開對話，讓兩國關係重回正軌。
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新華社今天刊登王毅接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪的全文。對於中美關係，王毅說，近年來，中美關係陷入前所未有的困境，根本原因在於美國當政者對中國的認知出現嚴重偏差，將中國視為所謂最大威脅，並由此採取了完全錯誤的「對華政策」。
王毅表示，事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新「冷戰」的做法不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來極大危害，註定不得人心，也註定會走向失敗。

他指出，中方的對美政策保持著連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中國從不干涉美國內政，願意同美國和平相處、合作共贏。

同樣地，王毅說，美方也應當尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路，尊重中國人民追求更美好生活的正當權利。

王毅說，「我們知道，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但最可持續的領先是不斷提升自我，而不是阻擋別國的發展。未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國」。

王毅表示，「只要美方及時汲取教訓」，真正與中方相向而行，中美完全可以透過對話化解矛盾分歧，透過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於美東時間20日就職。面對現任總統川普任內對立的兩國關係，北京近來陸續透過不同層級外交官員藉由不同場合向未來的拜登政府喊話，呼籲改善中美關係。
此前，王毅就曾透過視訊在美國亞洲協會（AsiaSociety）的研討會呼籲兩國重建戰略架構，透過對話管控分歧、穩定雙邊關係。（編輯：周慧盈/沈朋達）1100102
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