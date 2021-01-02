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收假漸湧北返車潮！9大路段車流量最高逾平時7倍

編輯林莞茜/綜合報導

2021-01-02 14:52:39

交通部林佳龍部長視察高公局北區交控中心。
▲連假第2天，交通部長林佳龍前往視察高公局北區交控中心。（圖／高速公路局提供）
元旦連續假期進入第2天，交通部高速公路局預估，今（2）日中午過後就會湧現收假車潮，預估今日交通量為110百萬車公里，壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林、三鶯至鶯歌系統等路段。至於尖峰時間則會落在3日的北上路段，車流量將會是平時的1.5倍。
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高公局研判，下午開始有9大路段可能會出現車多情形，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統，行車時間是平常的3到7倍，國5則會高達7倍。此外，下午2時到9時國5北向會行高乘載管制且全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。
為了紓解龐大車流，高公局在假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

交通部長林佳龍也在今日前往視察高公局北區交控中心，瞭解元旦連假國道交通疏運執行情形，並提醒同仁針對影響國道交通之故障及事故車輛能加速排除，服務區的防疫措施亦需加強處理，同時也嘉勉同仁犧牲假期堅守崗位之辛勞。
另外，公路總局表示，在連假期間，雲嘉南地區上有部分施工區域無法恢復，包含口湖「台61線青蚶橋改建工程」、斗南「台1線虎尾溪橋、石牛溪橋改建工程」、二崙「台19線港後橋改建工程」、民雄「台1線雨水下水道及民雄之森景觀橋工程」、大埔「台3線325K+945明隧道新建工程」、阿里山「台18線78K+350、79K+035明隧道修復工程」、北門「台17線五王大橋改善工程」、新營「台1線急水溪橋橋梁改建工程」、學甲「台19線宅港橋鹽害結構整修工程」、玉井「台20線玉井橋改建工程」、永康「台1線中正北路南向路段交通改善工程」等，籲請用路人行經該路段放慢車速及配合改道。
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