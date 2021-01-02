P聯盟／富邦勇士今主場開幕戰 林志傑認老把球迷當好友
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-02 15:13:11
P.League+職籃聯盟台北富邦勇士主場開幕戰今(2)日登場，將下午17點在和平籃球館迎戰桃園領航猿，賽前推出深度專訪當家球星「野獸」林志傑影片，談及「野獸老了」話題，也透露台灣球迷在他心目中的地位和角色。
勇士在開幕戰前推出自製網路節目「Beyond Braves」，首集找來當家球星林志傑和主播楊正磊對談，面對球迷尖銳質疑「野獸老了」，林志傑笑回。「其實他們講的也沒錯啊，我確實在現在這個階段是老了沒錯」林志傑坦言以前很在意球迷的留言和看法，但現在用成熟心態面對。
林志傑也談到球迷在他心目中的地位和角色，「內心都是覺得非常的感動吧，一直覺得他們也慢慢的，就像一個很好的朋友或者是像親友這樣的感覺。」笑說遇到從小看他打球長大的球迷帶著自己的小孩來支持他。勇士前兩周都征戰客場，今天回家當主人，舉辦「籃球有嘻哈」活動，周六賽後由饒舌界指標歌手MC HotDog（熱狗）、婁峻碩和江靜挑大樑，隔天則有瘦子E.SO、Julia吳卓源獻唱。依勇士公布資訊，周六賣逾9成，周日完售，有望連2天滿場7000人。