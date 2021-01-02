HBL／東山「逆轉鴨 」首支晉級8強 魏芃禾忍痛換生日禮
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-02 17:07:56
HBL複賽，東山高中憑藉兩位高三主將曾信武連拿5分追平，魏芃禾在延長賽包辦11分，終場以72:63力退青年高中，搶下B組首張晉級8強門票，只不過連4戰都是落後開局，東山教頭「螞蟻」廖覎鋕苦笑說「戰鬥鴨變逆轉鴨。」
東山複賽前3戰開局都落後，今天也「無意外」第一節打完落後9分，好在次節回神追到平手進入下半場，易籃後戰況呈現拉鋸，最後2分鐘，曾信武補籃得手，再先砍三分球追平比數，儘管青年快速放進兩分，但魏芃禾把握2罰，將比賽拖進一度延長。「看信武投進三分球很感動，我也不想放棄。」魏芃禾在第四節最後1分多鐘扭傷左腳踝，延長賽忍痛上場，「打斷腳骨顛倒勇」連拿9分拉開兩隊差距，是東山今天贏球關鍵，魏芃禾全場只休息42秒，攻下最高21分4籃板。
魏芃禾賽後坦言走路都會痛，但還是想打，「我不想留遺憾，最後一年了。想到賽前教練跟我說，如果我倒下，其他人也會倒下，所以撐下去。」此役過後東山以3勝1負晉級，魏芃禾也提前拿到明天18歲的生日禮物。
飆進追平三分球的曾信武透露，暫停時拿到教練給的糖果要他加油，「前面打太爛，後面要有貢獻。」成為全隊唯一打滿45分鐘，貢獻18分17籃板，廖覎鋕也表示以「東山戰神」林信寬做模板，要將他培養成能投能切全方位的好手。廖覎鋕苦笑說，從預賽到複賽都從落後開始追，「東山戰鬥鴨變逆轉鴨了。」落後時也用「這樣的場面都看過了」勉勵球員堅持到底。