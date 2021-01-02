禦寒衣物別收！下周一開始有感回溫　冷氣團周四又來報到

今（2）天是元旦連假次日，冷空氣持續減弱，氣溫將逐漸回升，不過由於輻射冷卻作用，早晚仍然偏冷，不過好消息是中央氣象局表示，從明（3）天開始，氣溫將會持續回升，北台灣氣溫有望重見2字頭，但由於雲多加上恐有局部地區降雨加上輻射冷卻作用持續影響，早晚依然感受偏涼，下周一開始將有感回溫。

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中央氣象局預報員官欣平受訪表示，由於西半部地區水氣量比較少，還是有一些輻射冷卻的現象，新竹以南到嘉義地區，還是比較偏冷的，目前也發出了低溫黃燈警訊，北台灣、宜蘭地區自今日傍晚自明晨氣溫約為11至14度，花蓮、台東地區15至16度。

官欣平說明，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區依然會出現短暫雨，大台北平地偶有飄雨，因此北台灣在明天上午雖然氣溫可以到20到22度，不過由於還是有降雨、多雲的天氣，所以民眾在整體感受上依然是比較涼冷一些，到下周一開始輻射冷卻的現象才會減弱。





另外，天氣風險分析師林毓珊則表示，在東北季風環境下，大台北地區、宜蘭及花蓮雲量仍多，迎風面北海岸至東北角有持續性的降雨，中南部則是晴朗穩定的好天氣。少了雲層遮蔽，中南部中午高溫可達22至23度，北部高溫則在17至19度。不過夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地低溫還是可以到11至13度，感受仍冷，要多留意保暖。





林毓珊說，周日仍是北部陰沈，中南部晴朗的天氣，不過到了下周一，北方有鋒面逐漸形成，台灣附近整體水氣逐漸增加，中南部雲量漸增，轉為多雲到陰的天氣，晚間鋒面掠過後東北季風增強，北部降雨會變得明顯，中南部山區也有短暫小雨的機會。

而下一波較強的冷空氣將在下周四報到，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，也就是台北測站低溫達10至12度，不過屆時改灣附近環境水氣較多，感受濕冷的情況下，體感溫度會再低個1至2度，保暖的衣服可以先不用收起來。