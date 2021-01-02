小豬星途不順多虧有他　被稱「寫真女星」求轉型

《戒指流浪記》劇中，小豬（黃沐妍）飾演一位充滿抱負的模特兒，總是幻想著有天能當上大明星，卻星途不順遂。對此小豬坦言，踏入演藝圈8年，曾是記者會上的遞麥克風小妹，「當天主持人是佼哥（黃子佼），他覺得我很有禮貌，詢問我想不想上節目，我才因此踏入演藝圈」，她透露：「佼哥是我的大貴人之一！」

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▲小豬（左）期望有天能有戲劇代表作。（圖 / HBO Asia提供）

× ▲小豬（左）期望有天能有戲劇代表作。（圖 / HBO Asia提供）

小豬致力在演藝圈能有一個戲劇代表作，希望能擺脫綜藝形象，證明自己會演戲，但在拍攝北村豐晴執導的《噬膽72》後，整整2年沒有戲約上門，直到北村導演邀請她演出《戒指流浪記》，才脫離窘境，她坦言：「這2年每天都在反省自己是不是哪裡不夠好，完全沒有試鏡的機會，也不知道該怎麼被看見、如何擺脫綜藝的形象，轉型真的很困難。」曾經出過寫真，姣好身材的她，甚至被外界定型是「寫真女星」，她親吐：「要扭轉別人既定的印象，是一件辛苦的事，但我從未想過放棄！」

▲小豬身材姣好。（圖 / 小豬臉書）

× ▲小豬身材姣好。（圖 / 小豬臉書）

小豬表示，初期踏入演藝圈時，通告零零散散，在錄製瓜哥（胡瓜）主持的《歡樂智多星》後，瓜哥就邀請她去錄製《綜藝大集合》，給予她許多機會。而在等待戲約過程，小豬為了讓自己擁有更多技能，還跑去練武術，卻被公司同事虧：「人家楊紫瓊練了幾10年，你練幾個月想在那邊演武打」，但她仍不放棄繼續練，認為沒有戲拍，就得要好好生活，「機會來了就把握住，只要準備好了就往前衝，不要後悔。」