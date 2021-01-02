嘉義市政府為食安把關查驗豬肉標示

嘉義市政府為因應中央開放萊豬進口，自去(109)年9月開始，針對食品製造、輸入、大賣場、超市、傳統市場及零售通路，甚至餐廳、便當店、小吃攤加強宣導與輔導，希望業者針對生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

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衛生局表示，市政府為守護民眾食安，展開肉品加強查驗，查察業者是否有正確標示肉品、再製食品豬原料的原產地，同時比對進貨紀錄，確認標示正確無假造虛偽，同時也隨機採樣送驗。並啟動「查、抽、驗、標、追、管、開」等7項行動方案，替市民的食安把關。

(一)查-加強稽查輔導：派員輔導本市校園、食品製造業、餐飲業、販售業、夜市及市場攤商等食品業者正確標示肉品來源，計已輔導超過2,800家次。(二)抽-加強市場抽驗：採取「明查暗訪」方式，「明查」由衛生局稽查人員抽驗外，「暗訪」另委請認證檢驗公司佯裝消費者自市面價購豬肉及其內臟進行瘦肉精檢驗，將擴大提升至三倍抽驗量。(三)驗-精進檢驗效能：自有實驗室建立檢驗乙型受體素類21項(瘦肉精)能力，提高檢驗效率及效能。

(四)標-落實清楚標示：辦理業者標示說明會，增進業者法規職能，並結合工協會力量協助推動落實「清楚標示」及「標示正確」政策。(五)追-勾稽追蹤下游：比對國外輸入業下游名單，針對輸入肉品流向列重點稽查輔導對象，從源頭到販售有效串聯產品來源及流向之必要性追溯追蹤管理資訊或紀錄。(六)管-提升自主管理：食安層層把關，協助學校、食品業者自主管理。(七)開-公開檢驗數值：在本市「愛嘉義APP」、衛生局網站及「食安在嘉」網站，增加「美豬美牛進口議題」專區， 供民眾及業者了解最新訊息及檢驗結果。

市政府指出，民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打衛生局總機：05-2338066轉食品藥物管理科，將有專人為您服務。