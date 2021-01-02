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NBA／勇士慘敗25分　柯瑞第四節就摀著臉：太糟了

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-02 17:38:35

Stephen Curry, Norman Powell
▲勇士頭號射手Stephen Curry獨拿26分白搭，仍以98:123慘敗拓荒者。（圖／美聯社／達志影像）
勇士今(2)日主場迎戰拓荒者，遭對手三主將狂轟80分，終場以98:123慘敗，勇士一哥Stephen Curry獨拿26分白搭，第四節就已經摀著臉相當失望，賽後直說，「以這種方式輸球太糟糕了。」
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「嘴綠」Draymond Green今天首度回歸，不過染疫又在訓練時受傷錯過開季的他，Steve Kerr認為首戰表現「像是錯過訓練營的球員，一直在場上尋找狀態，他需要幾場比賽來適應。」今天出賽18分鐘無得分貢獻4籃板4助攻。
勇士賽前還刻意放下6面冠軍旗幟，改變罰球背景，命中率是提高了，從前役的72.2%來到87.9%，但投籃命中率降低了僅39.2%，首節就被對手轟下21:36分，一路苦苦追趕。

面對大幅落後Curry第四節就摀著臉神情沮喪，賽後直言，「以這種方式輸球太糟了，今天火力不足，防守也不穩定，今天就是很爛。」Curry今天繳出26分8籃板5助攻，其餘得分都沒破20大關。
而拓荒者三主將各自破紀錄，Damian Lillard攻下最高34分，生涯總得分突破15000大關，CJ McCollum累積前五戰命中25顆三分球成為Curry唯一人，此役挹注18分的「甜瓜」Carmelo Anthony生涯總得分超越馬刺退役球星Tim Duncan，來到歷史第14位。
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