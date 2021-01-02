HBL／泰山大勝三民50分晉級 不擔心8強變難打
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-02 20:47:32
HBL複賽，相較男生A組「死亡之組」，泰山高中在B組顯得一枝獨秀，今(2)日以116:66大勝相隔4屆重返複賽的地主三民家商，確定4戰全勝挺進8強，泰山教頭廖文彬不擔心下階段競爭激烈，反倒慶幸能磨練新兵。
A組有衛冕軍能仁家商，HBL傳統強權南山高中、松山高中，以及新生力軍光復高中、高苑工商、萬能工商，堪稱「死亡之組」，B組則是去年亞軍泰山高中，東山高中、青年高中、東泰高中、三民家商、三重商工。泰山去年亞軍班底僅4人畢業，今年複賽前4戰至少都贏對手20分、勝東泰20分、青年26分、三重37分，三民50分，相較A組實力較近，各隊都吞下至少1敗戰況混屯，泰山攀上8強後面臨更大挑戰，廖文彬反倒認為此階段是磨練新兵的好機會。
廖文彬說，「我不擔心先發5人，這階段有機會讓小的上來練，也減少他們受傷的機會，小的要把握機會上場磨練，大家各司其職，希望8強我也能用到那麼多人。」前年泰山陣容完整，可惜「雙塔」之一的韓杰諭飽受傷病困擾，無法和譚傑龍發揮最大效益，只留下第5名。泰山今天多達8人得分上雙，先發陳禹劭、劉丞勳拿下最高16分，而三民家商主力得分手李宥騏遭壓制，僅拿6分，陳政坤獨拿最高18分。