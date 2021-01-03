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假期最後一天！下午恐現北返車潮　避開國道9大易塞路段

記者顏真真/台北報導

2021-01-03 09:57:46

▲為何重機族會想上國道？騎士苦嘆「背後心聲」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）
▲連假最後一天，交通部高公局今（3）日下午國道將出現北返車潮，9大路段恐壅塞。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
元旦連續假期最後一天，交通部高速公路局表示今（3）日目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為7.7百萬車公里，不過，預估下午將出現北返車潮，9大國道路段恐壅塞，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間，也規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。
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高公局表示，昨日全日交通量為102.2百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為年平均平日（2.4百萬車公里）的1.1倍，昨日下午以北向車流為主，國1新竹系統至湖口及國3關西至大溪於21時後紓解，國5北向宜蘭至坪林於23時紓解，其餘路段大致正常。至於今日0至5時平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）的1.5倍，預估今日交通量為110百萬車公里。
高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為7.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

不過，高公局預判今日下午將出現北返車潮，壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。
此外，假期間高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾盡量利用省縣道，不要上國道。
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