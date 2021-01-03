羽球／全套防疫隔離裝備赴泰 戴資穎：祝我好運
運動中心/綜合報導
2021-01-03 12:27:42
我國世界球后戴資穎今(3)早搭機前往泰國，出征2場在泰國公開賽及年終總決賽，小戴和團隊身穿整套防疫裝備，做好萬全準備，而這也將是小戴自去年3月全英賽奪冠後首度出征國際賽。
小戴和教練賴建誠、萬佳鑫、防護員王詩婷、體能訓練師范瓚予都穿上整套防疫裝備，包含隔離衣、護目鏡及口罩，準備搭機，抵達泰國時將接受7天隔離。出征前小戴也在臉書分享心情，「第二航廈長榮航空貴賓室外有新的我唷。等疫情過去，快來看看我吧～ 第一次在這空蕩蕩的機場準備飛～ 祝我好運吧。平安健康之外，也要開心打球。」
首站為Yonex泰國公開賽將在12日登場，小戴首輪對手為世界排名22泰國女將金達蓬。此外台將還有一哥周天成、王子為、男雙「麟洋配」李洋／王齊麟等人出戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。