HBL／衛冕軍全勝晉級不放水 淡商大勝36分要讓對手害怕
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-03 18:12:03
HBL女生B組以4勝0負並列榜首的淡水商工和南山高中今(3)日正面對決，衛冕軍靠著「三巨塔」合繳51分，終場以92:56力退「娃娃兵」，淡商確定晉級8強仍全力以赴，助教李宥叡表示，「要讓對手害怕以後面對我們。」
賽前淡商和南山確定分組前3提前晉級，此役交手被視為8強前哨戰，淡商「三巨塔」郭虹廷、趙云楓並列最高18分，高一菜鳥蕭豫玟挹注次高15分，第一節就打出28:10樹立領先優勢。「要讓對手害怕以後面對我們。」李宥叡表示每場都會設定目標，「告訴小朋友可以贏10分就不要贏9分。今天有一點達到目標，但還是不及格，第一節贏多，第二節就鬆懈，還是要改善單節大失分的問題。」
反觀南山遭長人陣壓制，僅高三前鋒呂佳諺、菜鳥中鋒劉芳瑜得分上雙，火力不足整場苦苦追趕。此役過後，淡商5戰全勝以榜首之姿晉級，南山則為分組第2。
今天發出6張8強門票分別由A組永仁高中、陽明高中、北一女中、B組衛冕軍淡水商工、南山高中、苗栗高商拿下。明後兩日為交叉外卡賽，南湖高中、滬江高中、金甌女中，普門中學、永平高中、輔仁高中爭奪最後2張8強門票。