買房先算「門牌合不合八字」！內行曝神秘數字：超級搶手
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 20:34:26
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。近日，就有網友遇到一位特殊買家，堅持要把地址拿去合八字，就怕房子與自己命格相衝，這讓原PO不禁想問，「若八字能合，但房子是凶宅的話，買家也會照買嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，最近想脫手一間房子，卻遇上會拿門牌來算八字的買家，讓原PO嘖嘖稱奇，「問了滿多長輩都知道這件事情，但是真的會跑去算的，五隻手指頭數的出來」。原PO也透露，自己並不是個迷信的人，因此對這樣的行為感到好奇，想問網友們「如果算了門牌和自己很合，結果是凶宅或是屋況超爛漏水，連磁磚剝落、壁癌到處長，價格還很昂貴的，這時候算門牌還有用嗎？」許多網友也紛紛回應，「門牌、樓層、方位、格局這些就算不完了，大老闆還是高官才愛算吧」、「有聽過只買6／8門牌的」、「應該不是想找吉利的數字，要地址應該是去拜拜看合不合，自住蠻多這種的，基本上都是長輩要求拿地址去拜拜擲筊」、「重風水的應該什麼都會想算吧」、「門牌168的超搶手」、「只聽過想買168的」、「有錢人愛算吧」。（編輯：許智超）