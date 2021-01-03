HBL／延長賽敗能仁讓松山晉級 南山落入外卡
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-03 20:52:14｜2021-01-03 20:53:30
HBL108學年度季軍南山高中今(3)日必須贏球才能提前晉級8強、免打外卡，可惜鏖戰一度延長，主將彭冠綸打到抽筋，先發5人得分上雙仍以90:93惜敗衛冕軍能仁家商，讓松山高中提前晉級8強。
男子複賽壓軸戰決定最後一名提前晉級8強的球隊，由於稍早松山高中擊敗萬能商工，南山必須拿下能仁，才能以4勝1負和光復高中、能仁家商攜手晉級，松山將連兩年落至外卡；若南山輸球，因先前1分不敵松山，依對戰成績則換南山要打外卡。背負輸不得的壓力，南山上半場卯足全力，高三後衛彭冠綸攻下12分，率南山取得37:32領先。即便確定晉級，能仁此役仍讓主將「坦克」史魯齊先發，造成南山巨大壓力，加上王鈞聖第三節打完已投進6顆三分球，幫助能仁在易籃後以56:62逆轉。
第四節最後3分鐘南山頻頻切入攻下一波9:0，彭冠綸放進追平兩分，儘管南山發生失誤讓史魯齊快攻得手，但陳力生兩罰俱中，能仁兩次運球違例，可惜最後7.4秒，宋昕澔切入失手，雙方以77:77進入延長賽。一度延長賽，彭冠綸打到左腳抽筋退場，雙方互飆三分球決勝，潘偉傑、王鈞聖連續兩記三分球，加上王鈞聖關鍵2罰俱中，即便廖偉皓、徐得祈三分球回敬，但最後5秒宋昕澔外線失手，終場以90:93吞敗。