HBL／能仁提前晉級沒壓力 王鈞聖突破低潮飆7顆三分球
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-03 21:33:29
賽前確定晉級8強的衛冕軍能仁家商，今(3)日對上輸了就落入外卡的南山高中，兩隊鏖戰一度延長，但沒壓力的能仁表現更游刃有餘，高三前鋒王鈞聖終於擺脫低潮砍進7顆三分球，新高29分，扛起隊長重責。
能仁和光復昨天就確定晉級，賽前松山擊敗萬能工商，因此南山今晚勢必要贏才能擠下松山免打外卡晉級，能仁教練李正豪賽後表示，此役要子弟兵正常打，不放水，「後面(8強)還是可能會遇到，幾個重點還是有準備。」不過少了晉級壓力，能仁放開來練兵，尤其王鈞聖終於找回射手本色，李正豪透露前教頭「小羊哥」賽前有開導王鈞聖，加上今天沒壓力，打得比較順，「信心都來了。」
「前兩天三分球13投僅1中。」王鈞聖今天10投7中，尤其延長賽最後46秒和隊友連投2顆要回氣勢，「教練開導我，手感不好沒關係，先做其他事情，防守、搶籃板、助攻等，球來了，節奏對了就投，不要怕。」王鈞聖賽後鬆一口氣，苦笑說「低潮很久，複賽第一場就被光復電爆，團隊氣氛不是很好，教練要我振作帶隊。」並相信此役過後提升經驗，處理球會更加謹慎。能仁和光復、松山為A組前3晉級8強。