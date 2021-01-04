中職／樂天震撼彈！劉玠廷卸任領隊
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-04 10:50:10
Rakuten Monkeys領隊劉玠廷先生因協助Rakuten接手桃猿隊階段性任務完成，即將卸任，球團感謝劉領隊對於台灣棒壇的貢獻，率領桃猿隊在全球疫情當中繼往開來，一路協助Rakuten佈建新局，劉領隊是桃猿隊永遠的領隊、永遠的導師！
劉領隊自2012年接任桃猿隊領隊之後，其勵精屬地主義、實事求是、積極擴大的方針率領球團在戰力與行銷上屢創佳績。劉領隊在2013年指示團隊打造「猿風加油」營造棒球場氣氛新紀元、2014年創造「全猿主場」更將中華職棒主場經營推向高點，九年任期當中拿下六座總冠軍，而且在2017至2019年率領球隊三連霸，是最強的領導，是桃猿隊的驕傲。劉領隊不因Lamigo是中小企業而失去拼搏的動力，反而讓桃猿隊成為球隊經營與行銷的典範，為了讓桃猿隊持續保有競爭力，劉領隊協助Rakuten集團在台擴大生態圈，接手桃猿隊，在過去的一年當中無私奉獻，全力以赴，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊從Lamigo過渡到Rakuten，有了劉領隊的協助才能順利完成球隊轉移。長期以來，劉領隊對桃猿隊以及聯盟有很大的貢獻，我們學習到許多事情，對於劉領隊，Rakuten衷心感謝！」。Rakuten Monkeys謝謝劉領隊的棒球青春，以及其帶領桃猿隊一起輝煌的棒球人生！未來的Rakuten Monkeys不怕苦、不怕難，要帶著劉領隊的意志與祝福，全體隊職員一起變更強，勇敢樂天拿下總冠軍！