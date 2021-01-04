台股三王發威攻「萬五」 收盤漲169點收14937點創高
記者許家禎/台北報導
2021-01-04 14:07:21
台北股市今（4）日2021年第一個交易日開紅盤，雖然以下跌12.28點開出，但隨後在台積電、鴻海與大立光帶領下，尾盤衝至今日最高點14937點，終場收在14902點再創新高。而台積電盤中也來到540元天價，終場漲6元，來到536元。鴻海盤中站上百元波段新高，終場收再99.9元。大立光漲155元，收在3350元，漲幅4.85%。
台北股市今日漲169.5點，收在14902點，漲幅1.15%，成交金額3457億元爆大量。權值股台積電早盤一度來到盤下，但隨後走高，盤中最高來到540元，終場漲6元，漲幅1.1%，收在536元。鴻海研究院今日揭牌，股價也步步高，尾盤站上百元，終場漲7.9元，收在99.9元，漲幅8.58%。大立光也漲155元，收在3350元，漲幅4.85%。展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年，且第一季有機會淡季不淡，從基本面來看，農曆年前台股展望樂觀，首季見到台股創新高的可能性相當大，問鼎「萬五」大關氣勢強烈。展望2021年，保德信高成長基金經理人葉獻文也認為，在企業獲利能見度持續向上的環境中，台股多頭行情至少能延續至上半年，且2021年上半年還有低基期效應待反應，配合全球央行資金大放水，可預期企業獲利年增率將改寫波段新高。且台股還有高殖利率的吸金優勢，可望於2021年第2季開始發酵。