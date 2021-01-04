狂譙女熊貓終於要道歉！鴨肉店「27字聲明」曝 網全傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 16:33:45
台中北屯區某間鴨肉店日前拖單後猛嗆女熊貓，引發社會譁然，不僅臉書粉專被灌爆，Google的店家評價也瞬間慘變1.1顆星，隨後店家關閉臉書專頁後，於今（4）日又再度開啟新的粉專，並發文聲明表示「將安排事發相關人員出面道歉」。
這起事件發生在台中一間鴨肉店，一名女熊貓外送員上網控訴，自己去取餐時，遇到該鴨肉店員惡意拖單，明明自己已經先到店家，但後續來現場點餐的客人卻都比她早拿到餐點，沒想到跟店家反應後，店員竟然口出惡言表示「不然你不要做熊貓啊！」、「X的咧！X查某咧！沒有被人打過是不是？」、「毛長齊再來跟我說」。囂張的行為在網路上引爆熱議，不少人湧入臉書粉專抨擊店家，並揚言抵制，更有許多網友到Google狂刷1星評價，短短不到一天，該店家的評價從4.9顆星直接暴跌至1.1顆星。
對此，該鴨肉店先是關閉舊有粉專後，新的粉專卻火速開張，並發文「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，祝大家新年快樂！」但該貼文馬上被網友再度灌爆「到底多愛刷存在感？」、「愛拖單就不要做鴨肉店啊」、「所以想問，毛到底長齊了沒？」、「第一時間道歉不就好了，拖到現在，傻眼」。而針對女外送員遭合作店家言語辱罵一事，Foodpanda稍早出面回應「經平台瞭解事件經過，確認事發當下外送夥伴僅詢問出餐狀況，店家卻以不當言語回應，對此foodpanda表達嚴厲譴責，並已即刻與該店家終止合作關係。」（編輯：張嘉哲）