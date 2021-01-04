NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2020天災頻傳　《時代》雜誌：未來極端氣候恐更常見

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-04 17:53:36｜2021-01-04 17:54:10

▲2019年起的澳洲大火延燒數月，科學家們警告未來極端氣候恐怕只會更常見。(圖／美聯社／達志影像）
▲2019年起的澳洲大火延燒數月，科學家們警告未來極端氣候恐怕只會更常見。(圖／美聯社／達志影像）
若要為2020年命名，除了可以說是屬於新冠肺炎的一年，《時代雜誌》（Times）刊登專文，將2020年封為全球「極端天氣」的一年，如延燒多月的澳洲大規模野火、重創中美洲的強烈颶風，超級氣旋也引發印度和孟加拉大規模洪災等；另外儘管時值「反聖嬰年」，理應帶來降溫效果，2020年還是創下史上最高溫紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《時代雜誌》專文指出，雖然很難推斷這些極端氣候是為何而導致，但科學家們仍認為若非全球氣候變遷，這些極端氣候不可能在2020上演。唯一的好消息或許是在2020年由於新冠肺炎的影響，被認為是氣候變遷主因的溫室氣體排放量短暫下降，而後面一年又將帶來怎樣的影響，也值得再持續觀察；加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家斯溫（Daniel Swain）指出，以2020年為鑑，儘管和過去相比看起來特別極端，但未來可能成為「另一種常態」。
首先，反聖嬰現象（La Niña）讓大西洋生成多達13個颶風，打破過往紀錄，莎莉（Sally）颶風9月襲擊美國，造成逾50萬家戶停電； 11月中美洲也難逃颶風摧殘，包括我國友邦宏都拉斯、尼加拉瓜等，洪患與土石流讓許多人失去家園。

而高溫則讓旱災以及大火更容易發生，2020年全球平均氣溫相較於工業化前上升了1.15度，斯溫指出，「30年前、40年前的那種涼爽年份不會再有了。」科學家預期，由於地球持續變暖，極端高溫事件在未來幾年將會更常見；舉例而言，氣候變遷使2019年歐洲熱浪的發生率暴增了100倍，澳洲去年1月的高溫與長期乾旱引發森林大火，約10.92平方公里的土地遭焚毀，大量物種受波及；而截至去年10月為止，加州全年被野火燒毀的面積也打破歷史紀錄。

北極冰層則面臨更艱難的處境，直至2020年10月中旬，北極海冰還尚未凍結，是過去從未見過的景況，同時2020年北極海冰融化面積第二大，一份發表於《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊的研究更預測，到了2035年，北冰洋夏季恐成「無冰」之海。

▲北極海冰在2020年融化的面積創下歷年紀錄第二多。（圖／美聯社／達志影像）
▲北極海冰在2020年融化的面積創下歷年紀錄第二多。（圖／美聯社／達志影像）

儘管在新冠肺炎爆發之初，溫室氣體排放量下降，但挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心（CICERO）的研究主任彼得斯（Glen Peters）表示，後期由於各國政府紛紛砸重金振興經濟活動，近幾個月的碳排量已反彈回升至接近2019年的標準；聯合國（UN）指出，若要達到2015年《巴黎協定》（Paris Agreement）提到的目標，全球碳排量在未來十年必須以每年7%的幅度減少，才有機會達到，未來一年全球應該如何協作，推動再生能源及減碳排放，或許可扭轉態勢，不讓極端氣候成為一種常態。
關鍵字

NOW民調中心

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀