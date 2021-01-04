2020天災頻傳　《時代》雜誌：未來極端氣候恐更常見

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首先，反聖嬰現象（La Niña）讓大西洋生成多達13個颶風，打破過往紀錄，莎莉（Sally）颶風9月襲擊美國，造成逾50萬家戶停電； 11月中美洲也難逃颶風摧殘，包括我國友邦宏都拉斯、尼加拉瓜等，洪患與土石流讓許多人失去家園。
而高溫則讓旱災以及大火更容易發生，2020年全球平均氣溫相較於工業化前上升了1.15度，斯溫指出，「30年前、40年前的那種涼爽年份不會再有了。」科學家預期，由於地球持續變暖，極端高溫事件在未來幾年將會更常見；舉例而言，氣候變遷使2019年歐洲熱浪的發生率暴增了100倍，澳洲去年1月的高溫與長期乾旱引發森林大火，約10.92平方公里的土地遭焚毀，大量物種受波及；而截至去年10月為止，加州全年被野火燒毀的面積也打破歷史紀錄。
北極冰層則面臨更艱難的處境，直至2020年10月中旬，北極海冰還尚未凍結，是過去從未見過的景況，同時2020年北極海冰融化面積第二大，一份發表於《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊的研究更預測，到了2035年，北冰洋夏季恐成「無冰」之海。
儘管在新冠肺炎爆發之初，溫室氣體排放量下降，但挪威奧斯陸國際氣候與環境研究中心（CICERO）的研究主任彼得斯（Glen Peters）表示，後期由於各國政府紛紛砸重金振興經濟活動，近幾個月的碳排量已反彈回升至接近2019年的標準；聯合國（UN）指出，若要達到2015年《巴黎協定》（Paris Agreement）提到的目標，全球碳排量在未來十年必須以每年7%的幅度減少，才有機會達到，未來一年全球應該如何協作，推動再生能源及減碳排放，或許可扭轉態勢，不讓極端氣候成為一種常態。