羽球／球王桃田賢斗確診 密切接觸者11人檢驗結果出爐
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-04 16:33:10
日本球王桃田賢斗昨天在日本成田機場進行病毒檢驗出陽性，確診新冠肺炎，隨後日本隊宣布不前往泰國參戰，根據日本媒體《NHK》今(4)日報導，和桃田賢斗密切接觸的11人皆為陰性，但需在機場附近的飯店先隔離3天。
泰國公開賽將在12日開戰，不少選手選擇昨天搭機赴泰，包含我國世界球后戴資穎、一哥周天成等人，未料球王在出發前於球場確診，讓日本羽協緊急宣布，取消所有選手到泰國參賽。據報導指出，桃田賢斗在2日晚間與其他日本隊選手在東京國家訓練中心集合，而這消息一出也令人擔心恐有群聚感染疑慮。
所幸今天最新消息表示，和桃田賢斗一同搭巴士、在機場吃喝玩樂的11人，病毒檢驗結果為陰性，但保險起見，11人需在機場附近的飯店接受隔離3天。
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