中國十大醜建築出爐！網見「飛天之吻」臉綠：還有更醜的

雖然說美感因人而異，不過長的獵奇、怪異的「醜」反而更能掀起民眾共鳴討論。近日中國就舉辦了第十一屆的「十大醜陋建築評審會」，於北京邀請了各大建築師與業界權威一同參與評選，以大眾投票提名和專家終審的計算方式，最後選出2020年的10大醜陋建築排行，也掀起了網友熱議。

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以下為2020中國「十大醜陋建築」榜單：

第10名：陝西寶雞聯盟大橋

上榜理由：使用舶來形式，有損文化認同。

▲ 陝西寶雞聯盟大橋。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第9名：廣東茂名青少年活動中心

上榜理由：設計手法過於拼湊。

第8名：江西省圖書館新館

上榜理由：外觀設計概念過於牽強、混亂。

第7名：廣西河池丹泉酒業文化館

上榜理由：簡單化形象比附，立意庸俗，造型過於粗鄙。

▲ 廣西河池丹泉酒業文化館。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第6名：河北滄州吳橋國際雜技大劇院

上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典、比例失調。

第5名：貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店

上榜理由：因「盲目崇洋」挨批文化價值觀扭曲、與原生態山水嚴重衝突。

▲ 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第4名：江蘇南京蜂巢酒店

上榜理由：外觀過於矯造獵奇、奢華拜金，遭評論「趣味惡俗」。

▲ 江蘇南京蜂巢酒店。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第3名：重慶武隆飛天之吻

上榜理由：挨批「譁眾取寵、立意低俗、造型拙劣」，且破壞自然景觀。

▲ 重慶武隆飛天之吻。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第2名：吉林延邊長白山長白天地度假酒店

上榜理由：建物外觀「誇張粗暴，尺度失調」。

▲ 吉林延邊長白山長白天地度假酒店。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

第1名：廣州融創大劇院

上榜理由：建築創意牽強附會、胡亂拼貼中國元素，模樣有損城市形象。

▲ 廣州融創大劇院。 （圖／翻攝自建築暢言網微博）

事實上，這個「中國十大醜陋建築」的評選活動是主辦方為了能創造建築圈中「暢所欲言」的氛圍，加上提供社會大眾一個能發聲、表達看法的平台，像是第三名的「飛天之吻」就是個備受熱議的打卡景點，當時就因為雕塑設計和主打「全球唯一的雙子互動式飛行島」成為焦點，落成後卻遭民眾諷刺「醜上天」、「金童玉女」。此外，主辦方也表示，希望這類的評選機制能逐漸成為一股輿論壓力，讓建商、地方在興建時能考慮到外界眼光。而榜單曝光後，許多網友也回應「飛天之吻竟然只是第三」、「每個都慘不忍睹啊！」、「設計概念我們凡人無法理解」、「只有比醜還要更醜」。（編輯：楊智傑）