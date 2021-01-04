駐史瓦帝尼大使館員確診　4日起暫停開放一週

新冠肺炎疫情全球持續延燒，繼昨（3）日傳出一名史瓦帝尼籍男性境外感染確診後，史瓦帝尼王國大使館1名人員也已於昨日確診新冠肺炎，駐館因此立即啟動防疫緊急應變措施，該名人員目前居家隔離中。

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外交部指出，為確保大使館所有員眷健康安全及防範疫情進一步擴散，駐史瓦帝尼大使館自4日至10日起暫停對外開放及進行辦公室環境消毒，大使館人員全面改採居家辦公，並將於近日接受PCR核酸檢測。此外，駐館已請曾經與這名確診人員密集接觸的同仁注意監測自身健康狀況，如有症狀立即通報並安排前往醫院接受進一步檢測。

外交部提醒，史瓦帝尼新冠肺炎疫情持續蔓延，駐館未來將視疫情發展，調整領務受理時間並適時對外公布。國人如有領務需求，請撥打駐館的領務諮詢專線：（+268）7902-0066。若有急難救助需求，請撥打緊急聯絡電話：（+268）7818-1212洽助。



根據外交部日前公布駐外館處因應疫情的緊急應變措施指出，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，外交部自去年3月起已多次發電駐外館處，注意駐地疫情發展，做好防疫應變措施，隨時檢視及補強緊急應變計畫。外交部授權外館視情採取遠距/居家辦公、分組分流，一旦有確診即採分組隔離、落實代理制度。駐外館處的應變措施必須確保指揮體系及通訊的順暢與安全，維持核心館務運作及整體戰力不變。



外交部指出，由於各地疫情不一，各國政府的防疫規範措施也不同，因此無法以單一的標準模式(SOP)進行防疫，而是採取「因地制宜」的彈性應變較能更快速及有效因應各外館的不同需求。