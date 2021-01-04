冬天爽吃火鍋！他擔憂「吃冰淇淋」傷胃 老饕曝經典吃法
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 18:43:27
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而很多火鍋店還會附冰淇淋，不少人就會在吃完鍋後，挖個兩勺當點心。近日，就有網友表示，他每次去吃火鍋，都在猶豫要不要吃冰淇淋，「聽人家說吃完熱的再吃冰的會傷胃」，因此忍不住問「吃火鍋還會吃冰淇淋嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》指出，每次去吃火鍋，都猶豫要不要吃冰淇淋，因為聽說吃完熱的再吃冰的會傷胃，但看到甜點，都好難克制自己的衝動，因此他好奇問「這是真的嗎？各位吃完火鍋還會吃冰淇淋嗎？」許多網友也紛紛回應，「不會吃冰，因為會覺得身體冷」、「一想到胃就退了三步」、「不會，因為我一起吃會馬上拉，屢試不爽」，不過也有網友認為，冰淇淋才是火鍋店的精髓，「這不是標配嗎」、「會！但中間會休息一下」、「一間好吃的火鍋店，冰淇淋很重要」、「必須的，沒有巧克力口味會生氣」、「當然是每個口味挖一輪」。
另外，也有人分享自己的經典吃法，就是在火鍋前先吃一輪、火鍋吃完再一輪，「先吃冰再吃鍋，然後吃完鍋再補幾球冰」、「等火鍋熱的時候我就會先吃冰淇淋」、「先吃冰淇淋，火鍋煮滾要時間」、「我都先吃冰淇淋、再吃火鍋、再吃冰淇淋，超爽」。事實上，胃部溫度急速冷卻、血管收縮，會影響胃部消化和腸道蠕動，更可能導致胃部痙攣。如果要吃冰，最好在吃飽飯之後至少隔1小時再吃。（編輯：許智超）