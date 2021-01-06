鐵漢柔情／展望市政　侯友宜：高齡化少子化是最大挑戰

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侯友宜指出，有些民眾覺得做得還不錯的，「那是民眾的感覺，我個人覺得還差得遠了！」他以都市更新為例，也許都市更新做了很多，可能超過8年總和，「但是做得好嗎？也未必，還可以做得更好嗎？有機會啊！」
另外，包括簡政便民、行動治理和智能城市，是否能夠達到高效率？把問題都解決？侯友宜指出，「移置變電箱談何容易，2年要移除192個每天列管，清除1個又來1個，有沒有在做？確實有，雖然市民感覺都清除了，但卻未必，還是有落差，我會努力做」。
對於市民的加油打氣，侯友宜表達感謝，但他在意的是，還有很多事情要做，以五股垃圾山的除弊為例，「雖然願意做是一種承擔，但還要做得更好，要把周遭的環境變得更好，才是我們所希望的」。
侯友宜細數在五股擴大都市計畫當中，排除製造空汙、廢水和治安、公安的行業後，有163家原本的廠商是就地合法，隨著都市計畫的擴大，要趕快向前推動，未來土地要如何使用，會整體進行評估，讓這個地方活絡起來，「垃圾山也可以變黃金山」。
展望未來新北市政，侯友宜憂心地說，高齡化和少子化的問題，是非常具有急迫性的，像是他當副市長的時候，推動第一家在汐止的公共托育，一直到現在已經86家了，目標是120家，台灣面臨人口大幅下降，老年人口大幅上升，中高齡的就業必須因應，還有托老的地方也要逐步增加，讓銀髮族的照顧更加完善。
侯友宜認為，「現在的房價實在太高，年輕人都買不起房子，不符合社會公平正義」，未來包括社會住宅、租金補貼等，都要持續推動，讓年輕人有一個安身立命的地方；同時也要引進全世界有規模的科技產業，與在地人才結合，政府有責任扮演橋樑角色，在產業升級的過程當中，必須與時俱進並且和國際接軌。
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