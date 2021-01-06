鐵漢柔情／變種病毒來勢洶洶　侯友宜盼提升境外管控

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侯友宜認為，在境外管控上應不斷往上提升，甚至必要時，哪個國家境外的移入比較多，不只入境篩選、居家檢疫14天，還加上7天的自主健康管理，很多國家都已經這樣做，就是要避免篩檢陰轉陽性；政府唯有以更嚴格的措施，將病毒阻絕於境外，才能避免國內採取過於嚴苛的措施，造成民眾生活不便。
侯友宜強調，國內不管是參加集會或室內、室外活動，如果沒有辦法維持社交距離，一定要戴上口罩，身體若不舒服，絕對不要和他人接觸，舉辦活動也要採取實名制，萬一有狀況，才有辦法進行疫調；確診者曾經接觸過的人，也要快速隔開，而疫調有賴地方和中央政府配合。
侯友宜說，阻絕於境外，完全掌握在中央，管控境內，地方政府要負起大部分責任，這兩個都是我們要走的方向；如果要越來越嚴格，就要從阻絕於境外著手，再加上居家檢疫和7天的自主健康管理，有些特殊國家進來的人，就要把7天自主健康管理算進去，出來的時候再經過一次的篩檢，這樣就比較沒問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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