鐵漢柔情／直攻「大位」傳棒李四川？侯友宜：不去揣測
記者康子仁、陳志仁/專訪
2021-01-06 08:59:24｜2021-01-06 09:12:25
政壇盛傳新北市長侯友宜有意直接挑戰2024大位，並由曾任新北、高雄市的副市長李四川接棒參選新北；侯友宜在聽聞後，強調外界眾說紛紜，每天認真做好市政工作，才是他應該做的事情，「能不能交出漂亮成績單，我不敢講，如果大家還可以接受，能多做就多做」。
聽到外界的傳言，侯友宜表示，「我的看法就是每天認真做事，我以前辦案，有時候會謠傳誰是兇手，我說都不要謠傳，把證據找出來，就知道誰是兇手」，唯有每一天踏實做好份內的工作，才是真正務實的做法；「外面的風風雨雨、眾說紛紜，內心依然知道我是新北市長，每天做好市政工作，才是我應該做的事情，其他的都不要去揣測，也不要去聽」。侯友宜認為，市民給我這個機會，就是把這4年做好，交出漂亮的成績單，「能不能交出漂亮的成績單，我不敢講，但我知道只要每天務實的認真做，就算最後結果令人不滿意，也只能接受，因為那就是能力，如果大家還可以接受，能多做我就多做，能力不行就是不行，我就認真做好每一天」。
對於國民黨在2020大選後陷入困境，尤其年輕人的支持度有待急起直追，國民黨要如何浴火重生？侯友宜簡潔有力的回應，「努力做，認真做，好好做」，認為地方首長應該了解民眾的聲音，尤其是年輕人的聲音，一定是主流意見，代表國家未來的希望，大家都應該傾聽，也要有創新思維做好改變，與民意站在一起，不要有個人的意識型態，了解青年的所作所為，結合在一起並肩作戰努力往前走。
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