鐵漢柔情／藍營民代點評市長　侯友宜有接地氣執行力強

我是廣告 請繼續往下閱讀
新店地區7連霸的立委羅明才說，經歷好幾任的市長和縣長，雖然侯友宜才當2年市長，但在他的心目中，感覺已經當了好久好久，可能是因為侯友宜當了7年多的副市長關係；也稱讚侯友宜努力推動地方建設，關心民眾的感受，感覺市長做什麼事情都是親力親為沒有架子，非常接地氣，絲毫沒有高高在上的感覺，尤其是建設不分黨派，只考慮民眾的福祉，在新北市感覺不到政黨對立的氣氛。
羅明才說，他觀察侯友宜民調高的關鍵，就是自己以身作則，訂定目標之後帶領市府團隊努力向前衝，首長帶頭做，下面的人也不敢懈怠；此外，侯友宜和各社團很熟稔，都叫得出對方的名字，看到每個里長就像老朋友一樣，連對方的家庭狀況，「誰娶媳婦、誰生孫子也知道，讓人不得不佩服他的用心，很少市長能做得到」，要知道新北市光是里長就有1032人，，讓人印象深刻。
26歲就開始當里長的議員金瑞龍，細數侯友宜上任2年努力打好基礎，以「點、線、面」的概念，拋出3大軸心計畫，徹底翻轉城市風貌；侯友宜為均衡區域發展，首先從「點」著手，針對現今已有溪南的板橋行政中心，未來兩軸心，包括新莊副都心的中央合署辦公大樓及三重第二行政中心，平衡溪南、溪北發展；「線」則是以軌道建設串聯三大軸心，以沿線廊帶推動都市更新與土地開發。
「面」就是大面積的土地開發，包括泰山塭仔圳都市計畫案、土城暫緩發展區、中和灰磘產業園區與淡水新市鎮等，加大力度持續推動，力求打破原來的面貌翻轉未來；金瑞龍認為，侯友宜為了與國際接軌，市府以聯合國SDGs自我檢視新北市，推動2030願景工程，提倡「新住民、新創生、新聯結、新美學、新趨勢、新領導」六大面向，要為市民打造一個「安居樂業」的幸福城市。
金瑞龍表示，台灣20歲以上的成年人中，有3成5最欣賞新北市長侯友宜，雖然侯友宜民意的支持度最高，為六都第1名，但新北市幅員遼闊，還是有很多可以努力的空間，包括新北市的城市競爭力、產業發展、環境是否友善宜居、年輕人有沒有看到希望，市民有沒有更賺錢，這些都是市民最關心最重視的事；期待在府會努力及合作下，新北市能成為真正「安居樂業」的幸福城市。
新科議員江怡臻認為，侯友宜的市府團隊，最大的優勢就是執行力非常強；舉例來說，她的選區板橋亞洲路的拓寬，有許多的困難有待突破，因而延宕了許多年，經過市府努力推動打通關節，在12月初動工。侯友宜帶領的市府團隊，也盡全力實現選舉所開出的政見，更做了許多超出政見的事情。
江怡臻觀察，許多市民或里長反映的議題，市府團隊親自和里長、民眾面對面的溝通對談；基層反映的聲音，從第二年任期逐步實施，甚至有些需要公權力大刀闊斧，侯友宜也不怕得罪人。
鐵漢柔情／直攻「大位」傳棒李四川？侯友宜：不去揣測
鐵漢柔情／開放萊豬進口 侯友宜擔憂豬肉產業鏈受害
鐵漢柔情／變種病毒來勢洶洶 侯友宜盼提升境外管控
鐵漢柔情／展望市政 侯友宜：高齡化少子化是最大挑戰
鐵漢柔情／綠營體檢侯友宜 籲提具體願景增城市光榮感