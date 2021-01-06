NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

鐵漢柔情／開放萊豬進口　侯友宜擔憂豬肉產業鏈受害

記者康子仁、陳志仁/專訪

2021-01-06 08:53:00｜2021-01-06 09:16:32

侯友宜
▲侯友宜認為，政府開放萊豬，對於產業一定會有影響，衝擊最大的就是小吃店。(圖/記者康子仁攝)
台灣從元旦起開放萊豬進口，從小家裡就是賣豬肉的新北市長侯友宜感觸最深；侯友宜接受《NOWnews》專訪時，掩不住心中的憂慮說，每次去小吃店用餐，就聽到業者的抱怨，民眾也會因為無法分辨是否為萊豬而對豬肉卻步，受害的將是台灣養豬業和整個產業鏈。
我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜不諱言，政府開放萊豬，對於產業一定會有影響，衝擊最大的就是小吃店，每一次他去吃飯的時候，業者都抱怨生意受到影響，如果有用到外國豬，消費者就會擔心是萊豬，「民眾沒有辦法判斷，店家也拿不出證明用的是台豬，變得大家相互懷疑」；因此，在民眾心存疑慮的情況下，就會少吃豬肉，改吃其他的食品，如果是以販售豬肉類為主食的小吃店，受到的衝擊就會比較大。
▲新北市長侯友宜指出，泰山公有市場的66家攤商已全部標示完畢，甚至把外國進口商也標示出來。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.02）
▲新北市長侯友宜指出，泰山公有市場的66家攤商已全部標示完畢，甚至把外國進口商也標示出來。（圖／記者陳志仁攝，2021.01.02）
 

侯友宜分析，開放萊豬進口之後，小吃店豬肉製品銷路變差，進而影響到台灣養豬業者，這個產業鏈多少受到波及，「政府只要標示清楚，縱然有萊豬進來，只要源頭管理好，加工業者也管理好，末端標示清楚，讓民眾一目瞭然，最起碼衝擊面可以減少」。

中央各單位對於台灣豬的標籤各行其事，也造成民眾的無所適從；為此，侯友宜希望中央能夠統一標籤，中央和地方應該一條心面對這個議題，「我沒有用標章的方式去碰觸萊豬的問題，就是希望中央能夠統一做好」，但衛福部和農委會的標章又不一樣，農委會推出的是台灣豬的標章，衛福部的又是另一個做法，兩者都無法統一，會讓下面的人無所適從。

侯友宜呼籲中央，應該出面統一，最好把「萊豬」、「非萊豬」的標示清楚，這是民眾最卑微的請求，也是政府應盡的責任，如果中央的標章還是無法統一，新北會透過食材登錄，要求9大業者標示清楚外，並呼籲商家自主上網登錄；至於要用什麼方法證明是否萊豬，希望中央能有統一的標章，如果沒有的話，新北市政府也會採取其他應變措施。

侯友宜強調，他也贊成全國不要混亂，但中央要有統一作法，清楚標示「萊豬」、「非萊豬」，不能只模糊的標示產地，民眾還是不清楚有沒有萊劑，「這是最基本的，民眾有知的權利」。
 

鐵漢柔情／直攻「大位」傳棒李四川？侯友宜：不去揣測
鐵漢柔情／展望市政　侯友宜：高齡化少子化是最大挑戰
鐵漢柔情／變種病毒來勢洶洶　侯友宜盼提升境外管控
鐵漢柔情／綠營體檢侯友宜　籲提具體願景增城市光榮感
鐵漢柔情／藍營民代點評市長　侯友宜有接地氣執行力強
關鍵字

NOW民調中心

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀