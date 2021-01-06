鐵漢柔情／開放萊豬進口　侯友宜擔憂豬肉產業鏈受害

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侯友宜分析，開放萊豬進口之後，小吃店豬肉製品銷路變差，進而影響到台灣養豬業者，這個產業鏈多少受到波及，「政府只要標示清楚，縱然有萊豬進來，只要源頭管理好，加工業者也管理好，末端標示清楚，讓民眾一目瞭然，最起碼衝擊面可以減少」。
中央各單位對於台灣豬的標籤各行其事，也造成民眾的無所適從；為此，侯友宜希望中央能夠統一標籤，中央和地方應該一條心面對這個議題，「我沒有用標章的方式去碰觸萊豬的問題，就是希望中央能夠統一做好」，但衛福部和農委會的標章又不一樣，農委會推出的是台灣豬的標章，衛福部的又是另一個做法，兩者都無法統一，會讓下面的人無所適從。
侯友宜呼籲中央，應該出面統一，最好把「萊豬」、「非萊豬」的標示清楚，這是民眾最卑微的請求，也是政府應盡的責任，如果中央的標章還是無法統一，新北會透過食材登錄，要求9大業者標示清楚外，並呼籲商家自主上網登錄；至於要用什麼方法證明是否萊豬，希望中央能有統一的標章，如果沒有的話，新北市政府也會採取其他應變措施。
侯友宜強調，他也贊成全國不要混亂，但中央要有統一作法，清楚標示「萊豬」、「非萊豬」，不能只模糊的標示產地，民眾還是不清楚有沒有萊劑，「這是最基本的，民眾有知的權利」。
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