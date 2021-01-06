鐵漢柔情／綠營體檢侯友宜　籲提具體願景增城市光榮感

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身兼民進黨新北市黨部主委的何博文議員表示，侯友宜上任後和各個行政區的里長舉行座談，發掘問題並予以改善，但對於施政大政方針，及民眾迫切需要解決的民生問題，建議市府應該要有開創性的作法；期待侯友宜在推動市政的建設上，能從區位經濟的角度，發展在地經濟，改善民眾的生活外，也不要老是只會向中央喊窮、哭窮，但其實許多的建設，不是沒經費而是執行率差。
何博文認為，新北表面上光鮮亮麗，但在看不到的地方，還有許多可以改善的空間，新北現在是一個「消化不良」的城市；至於侯友宜最引以為傲的就是五股垃圾山整治，雖解決居民詬病的垃圾和髒亂問題，但當地有許多沒有汙染性的倉儲和傳統產業，市府要如何安置？市府應該要有積極的作為，而非大力剷平之後就置之不理，應該要有相關的配套措施。
何博文舉例說，以整修房子後的舊馬桶、浴缸和磁磚等廢棄建築物，找不到棄置的地方，載運這些廢棄物的車次，從每一車的1、2000元，大幅提高為10000多，造成不小的民怨；另新北市現在面臨民眾的排泄物糞水，竟然沒有地方可以傾倒，還遭北市府揶揄，「新北是一個400萬人的大都市，這是一個攸關民生的基本問題，卻還是無法解決」，希望市府正視這個問題。
民進黨議會黨團書記長張志豪議員觀察，侯友宜上任2年以來，始終圍繞安居樂業這個主題，新北市是一個超過400百萬人口的大城市，侯友宜施政的面向，沒有給市民一個可以期待的願景，進而帶給民眾城市的光榮感和認同感；相對於基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦和新竹市長林智堅，新北還有一些進步的空間。
張志豪也以著名的馬斯洛需求理論為例，侯友宜施政的重點，可能還停留在生存和安全需求上，距離上層一點的尊重需求和自我實現需求，還有一段很長的路要走，侯友宜已經是國民黨內的指標性人物，在國土重劃方面，應該要提出看法引領風潮，給人民願景與希望；侯友宜除了安居樂業的政見外，並未顧及區位經濟，這一點是很可惜。
張志豪也以自己最熟悉的選區中和為例，中和鄰近土城，鴻海公司等高科技公司進駐，旁邊板橋是核心的商業區，服務業和資通產業都有，他努力推動灰窯和國管院2個都市計畫，其中灰窯都市計畫結合遠東工業園區和雙和醫院，可以發展為中和生醫園區；將來等到萬大中和捷運通車後，在國道三號沿線，北邊的南港和竹北都有生醫園區，等於從點連成線，三位一體串聯成國家級的生醫廊道。
蘆洲選出的民進黨議員李坤城指出，新北市總預算議會舉債的比例蠻高，比歷屆的市政府還高，希望市府能夠樽節使用，節約納稅人的血汗錢；另外，有些新北的重大工程已申請到前瞻計畫經費，但執行率不高，例如地下停車場工程，之前招標但一直流標，未來完工的時間也會延宕，市府的效率有待加強。
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