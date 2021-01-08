鐵漢柔情／挑戰2024？李允傑建議侯友宜籌設兩岸小組

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李允傑說，侯友宜與桃園市長鄭文燦都具有超越藍綠、跨黨派的特質，去年全球疫情日益嚴峻時，侯友宜更扮演起領頭羊角色，首度拋出區域聯防的概念，和鄭文燦討論區域合作共同防疫；交通建設、觀光旅遊方面，也是從北北基桃區域治理的角度與其他城市合作，已被民進黨視為2024 最大的假想敵之一。
李允傑指出，未來侯友宜將面臨市政以外的兩岸、外交、國家定位等問題挑戰，身兼民進黨新北市主委的市議員何博文在議會質詢兩國論，就是一個顯著的例子；因此，對於侯友宜為避免激化意識形態造成對立，而四兩撥千斤回應的方式予以肯定，認為這也是一個比較安全的做法。
李允傑認為，面對2022的地方選舉，萊豬與核食進口議題勢必成為藍綠攻防的主軸，除了涉及民生食安的問題外，也隱然牽動台美日中的外交關係與亞太區域戰略；可預期的是，侯友宜的態度與主張動見觀瞻。未來不僅在地方層級的議題發聲，兩岸和外交也應適度展現自己的主張與看法。
李允傑坦言，這樣的壓力會越來越大，藍營支持者的期盼也會越來越殷切，建議侯友宜應該未雨綢繆，不妨參考台北市與桃園市的做法成立兩岸小組，集思廣益，凝聚出超越藍綠、青年與中間選民認同的兩岸論述與國家定位；同時也超前部署，為市政團隊擴大視野格局，建構全方位執政團隊人才庫。
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