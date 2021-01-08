NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

鐵漢柔情／挑戰2024？李允傑建議侯友宜籌設兩岸小組

記者康子仁、陳志仁/專訪

2021-01-08 01:48:11｜2021-01-08 01:50:30

李允傑
▲李允傑觀察，侯友宜已經成為民進黨備戰2024的最大假想敵之一。(圖/記者康子仁攝)
各項民調民列前茅的新北市長侯友宜，儼然已成為藍營挑戰2024的熱門人選；國立空中大學公行系教授李允傑觀察，儘管侯友宜的市政嫻熟無庸置疑，但在兩岸、外交方面，應考慮成立幕僚性質的兩岸小組，為未來可能的挑戰預做準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李允傑表示，侯友宜多次在各家媒體的民調居冠，無論是施政滿意度或政治人物信任度都拔得頭籌；主要的原因，在於他「重民生市政、輕藍綠政治」的施政風格，贏得了淺藍、淺綠和中間選民的青睞，這也是他施政滿意度居高不下的主要原因。
李允傑說，侯友宜與桃園市長鄭文燦都具有超越藍綠、跨黨派的特質，去年全球疫情日益嚴峻時，侯友宜更扮演起領頭羊角色，首度拋出區域聯防的概念，和鄭文燦討論區域合作共同防疫；交通建設、觀光旅遊方面，也是從北北基桃區域治理的角度與其他城市合作，已被民進黨視為2024 最大的假想敵之一。

李允傑指出，未來侯友宜將面臨市政以外的兩岸、外交、國家定位等問題挑戰，身兼民進黨新北市主委的市議員何博文在議會質詢兩國論，就是一個顯著的例子；因此，對於侯友宜為避免激化意識形態造成對立，而四兩撥千斤回應的方式予以肯定，認為這也是一個比較安全的做法。

李允傑認為，面對2022的地方選舉，萊豬與核食進口議題勢必成為藍綠攻防的主軸，除了涉及民生食安的問題外，也隱然牽動台美日中的外交關係與亞太區域戰略；可預期的是，侯友宜的態度與主張動見觀瞻。未來不僅在地方層級的議題發聲，兩岸和外交也應適度展現自己的主張與看法。

李允傑坦言，這樣的壓力會越來越大，藍營支持者的期盼也會越來越殷切，建議侯友宜應該未雨綢繆，不妨參考台北市與桃園市的做法成立兩岸小組，集思廣益，凝聚出超越藍綠、青年與中間選民認同的兩岸論述與國家定位；同時也超前部署，為市政團隊擴大視野格局，建構全方位執政團隊人才庫。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

鐵漢柔情／直攻「大位」傳棒李四川？侯友宜：不去揣測
鐵漢柔情／開放萊豬進口　侯友宜擔憂豬肉產業鏈受害
鐵漢柔情／變種病毒來勢洶洶　侯友宜盼提升境外管控
鐵漢柔情／展望市政　侯友宜：高齡化少子化是最大挑戰
鐵漢柔情／綠營體檢侯友宜　籲提具體願景增城市光榮感
鐵漢柔情／藍營民代點評市長　侯友宜有接地氣執行力強
關鍵字

NOW民調中心

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀