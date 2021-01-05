美國參院由誰掌控？喬治亞州決選後見分曉

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參議院是美國國會兩院之一，握有多項權力。除了與眾議院一樣能決定法案是否通過、成為法律，參議院還多了對總統人事與法官提名案的否決權。
11月大選後，民主黨贏得總統大位並維持眾議院多數優勢。若再取得參議院掌控權，總統當選人拜登（Joe Biden）未來2年將能全面執政，不只人事提名能順利通過參院，也能無礙地大舉推動醫療保險、環境保護等改革政策。
共和黨已取得參院半數50席，領先民主黨團的48席；由於未來參院表決平手時副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將能投下關鍵票，民主黨若想取得參院掌控權，須喬州2席全贏，否則共和黨將持續控制參院。
由於明天決選事關重大，拜登與總統川普今天雙雙前往喬州造勢。佛羅里達大學「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，截至今天，已有約304萬、39.3%喬州選民提前投票，民眾對此次決選的關心程度可見一斑。
喬州其中一席參議員席次，是由具商界背景、尋求連任的共和黨籍參議員帕度（David Perdue），對上民主黨籍政治新秀、紀錄片製作人奧索夫（Jon Ossoff）。11月選舉時，現年71歲的帕度以49.7%得票率些微領先33歲的奧索夫47.9%，領先約8萬8000票。
另一席則是補選2019年底因健康辭職的前共和黨參議員艾薩克森（Johnny Isakson）席次。當時填補懸缺的羅夫勒（Kelly Loeffler）對上民主黨籍的牧師華諾克（Raphael Warnock），但羅夫勒11月僅獲得25.9%選票，大幅落後華諾克的32.9%，兩人差距34萬3800票。
喬治亞州雖向來被視為「偏紅」，但這2席選情皆十分拉鋸。根據民意調查分析網站FiveThirtyEight，奧索夫與華諾克分別以1.4與2個百分點的些微差距，領先他們的共和黨對手。
此外，這次總統大選，拜登以1萬1779票差距擊敗川普，成為1992年以來首位拿下喬州的民主黨候選人。分析家表示，川普的選舉舞弊指控，加上部分挺川人士呼籲選民抵制喬州參議員決選，可能使共和黨支持者投票率降低，進而影響帕度與羅夫勒的選情。
至於共和黨能否保住過去6年的參院多數優勢，還是會失掉掌控權，讓拜登得以享受至少2年的全面執政，答案就快揭曉。（編輯：郭中翰）1100105