中職／猛獅續約納瓦洛 再補強卡麥隆
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-05 10:18:00
2021年球季例行賽預計3月13日正式開打，獅隊昨日起投手首先報到進行春訓訓練，而1月10日全隊將於台南棒球場正式報到，1月11日起，全隊將移師到高雄國慶青埔棒球場進行訓練，訓練期間考量近日國家政策仍屬防疫階段，減少群聚將不開放球迷自由進場觀看訓練。
2021年全新球季，統一獅教練團進行微幅調整，去年來台加入獅隊擔任投手教練納瓦洛（Jamie Navarro），帶領獅隊投手群有顯著成長並在調度上獲得肯定，球隊予以肯定已經完成續約，2021年持續為獅隊效力。為了強化獅隊打擊穩定性及成長，今年球隊聘任外籍打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado），其執教經歷1999年到2003年曾經擔任美國職棒芝加哥小熊隊新人聯盟總教練，其中2002年帶隊拿過聯盟冠軍，2007年當過聖地牙哥教士隊小聯盟體系教練，2008年到2012年則是小熊 隊專任中南美洲籍選手的訓練總監，2015年到2019年回任小熊隊新人聯盟總教練，2019年 在加勒比海冬季聯盟桑圖爾塞捕蟹人隊，本季加盟獅隊主要協助一軍、二軍打擊整合指導訓練規劃。 2021年球隊與陳連宏教練續約，擔任二軍綜合教練兼任打擊教練，而林偉將轉任二軍捕手教練，高政華擔任二軍體能教練，而莊駿凱也高掛球鞋退下選手身分將轉任球隊助理教練，協助教練團各項任務執行與指導。
2021年統一獅教練團人員
一軍總教練：林岳平
一軍首席教練：高志綱
一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）
一軍打擊教練：劉育辰
一軍牛棚教練：羅錦龍
一軍內野守備教練：周廣勝
一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑
一軍捕手教練：陳俊輝
一軍體能教練：凃壯勳
二軍總教練：高建三
二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏
二軍投手教練：鄭博壬
二軍捕手教練：林偉
二軍內野守備教練：莊景賀
二軍外野守備教練：朱元勤
二軍體能教練：高政華
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打擊教練：卡麥隆助理教練：莊駿凱