寒冬騎車通勤1hr！網狂勸「選火車」　乘客卻1關鍵全推翻

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「騎車1小時、火車30分，怎麼選？」的文章表示，「冷冷的天氣，騎車1小時上班或者搭火車30分＋走路1公里，大家覺得要怎麼選？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，而留言中許多網友紛紛留言表示「選火車」，「騎車沒比較快誰要騎車阿，馬路如虎口」、「火車，還可以補眠一下」、「火車，頭髮還不會亂也可以穿美美大衣」、「騎車單程一小時還是搭車吧！車子的耗損什麼的可能比你買月票還貴，又沒能省到時間，也沒有乘坐品質，何苦？風險也相對高」，但沒想到另一派的網友卻吐出不一樣的聲音，更揭露1關鍵重點直言「我寧願選騎車」，留言區蓋起高樓。
搭火車的乘客網友們點出，選擇「搭火車」會有一個不可抗力又常見的因素就是「誤點」，只要一誤點了，花費的時間就遠高於騎車，「火車會誤點，我說真的」、「火車有『常態性誤點』、『調度性誤點』、『氣候性誤點』、『人身事故誤點』、『電線脫落誤點』、『想誤點就誤點』，30分鐘絕對是粗估...」、「火車真的常常誤點」、「當然騎車，你搭火車還要提早到等車，走路，等等的時間，算一算火車不會比較快」、「火車至少要提前一個小時等」。（編輯：王柏文）