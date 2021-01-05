求職妹衝面試！一進公司5分鐘就錄取 行家揭內幕：慘了
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 12:17:48
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有網友分享自己去面試的時候，面試官根本沒有問任何問題就錄取她，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近面試完一家公司卻遇到幾個問題，第一個就是在面試之後，面試官連要我自我介紹都沒有，看一下履歷直接告訴我薪水多少、休假制度就結束，我就這樣被錄取了」。「不過遇到第二個問題是，可以自己決定上班日期；第三個是原訂4號早上6點40開始上班，卻在前一天晚上11點被主管臨時更改上班時間」超多詭異狀況讓原PO表示「這家公司的產業讓我很心動，可是種種跡象都顯示沒什麼制度，讓人頗猶豫，請問該怎辦？」貼文一出，網友紛紛回應「連演都不想演，最好不用自我介紹就能錄取＝＝」、「人來了就錄取，前面連裝都不願意，不是屎缺也是雷公司」、「流動率鐵定高，反正認真面試來了也是會走，倒不如直接入取」、「慘了！這間絕對雷，不面試的公司不可能好到哪」、「不面試＝沒競爭力懂嗎....不見得要去」、「去看看，發現不對溜之大吉」。（編輯：張嘉哲）