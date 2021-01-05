國民黨團提2000案審預算 林為洲：不斷電2天才審得完
記者吳承翰/台北報導
2021-01-05 12:33:02｜2021-01-05 12:45:52
立法院將在下禮拜召開臨時會，主要處理總預算案、前瞻基礎建設第三期預算、國營事業預算，國民黨團下令每位黨團立委要提50個預算凍結、刪減案，黨團總召林為洲表示，政府花錢浪費，在民眾普遍覺得窮的時候還要漲勞健保，一個月100元、200元去拔，一年下來對上班族來說壓力還是很大。林為洲說「表決最後都會過，24小時不斷電表決，最多2天，重點是有沒有從中找出不合理的部分，幫民眾能省一點是一點。」
林為洲表示，連司法院都編了不少錢在做宣傳上，讓他好奇「到底司法單位可以宣傳什麼」，未來抓預算的重點也會放在政府「大內宣」的部分。他補充，傳統的電視、平面媒體，公部門不能做置入性行銷、且要載明出處，讓民眾可以監督，但近年新興的網路社群媒體卻遊走在灰色地帶，政府花錢請網紅幫忙宣傳政策很好操作成置入性行銷，「匿名帶風向這是違規的」。由於國民黨團目前有38人，每人提50案就會有將近2000案，屆時可能又要上演表決大戰，林為洲說「1000多案還好吧，用24小時不斷電表決，2天就表決完了，最後還是會通過，重點是有沒有省下不該花的錢。」林為洲認為政府用錢浪費，百姓普遍生活辛苦，即便是勞健雙漲每個月拔100元、200元，「一直拔毛也是會痛的，對受薪階級還是有壓力，政府要花錢，講得出論述就會給你過」。