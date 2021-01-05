耶誕節變裝逗大家開心 疑釀加州醫院44人染新冠1死
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-05 12:45:03
新冠病毒在全球迅速傳播，任何防疫破口都可能導致嚴重後果。美國加州一處凱薩醫療機構聖荷西醫療中心（Kaiser Permanente San Jose Medical Center）近日發表聲明，聲稱上週有44名員工感染新冠肺炎，正在調查是否與耶誕節當天短暫出現在急診部門、變裝娛樂大家的員工有關。
綜合當地媒體報導，去年耶誕節早上，一名急診室員工穿著變裝服，扮成一顆耶誕樹走進急診室約10到15分鐘，手舞足蹈，希望替同事們打氣，提振彼此的工作情緒，不過當時包含她自己在內都不知道，她已經感染新冠肺炎。就在耶誕節過後，急診室裡的員工，陸陸續續有人被確診新冠肺炎，加起來竟多達44人，其中1人更不幸在4日病逝。
目前仍在調查染病員工當天穿的充氣變裝服，以及它的充氣設備，是否與在急診室內散播病毒有關，又或是有其他感染源。有專家接受媒體採訪時表示，充氣的變裝服可能沒有完全密封，結果就像風扇一樣推進空氣的流動，導致病毒飛散範圍擴大。
不過院方也強調，若真是耶誕節當天的變裝秀惹禍，相信該名員工也不是有心的，因為她當時並沒有新冠病毒症狀，只是想在這個緊繃時期提振周圍人的心情，並基於保護患者隱私，拒絕透露更多細節。
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