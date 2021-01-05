畢業後只領30k！他「2年換3份工作」秒後悔　內行揭1優勢

農曆年底將近，不少上班族看準了領完年終後變換職涯跑道的空檔，打算準備好履歷找下一份工作，不過在新冠疫情的影響下，許多公司開出的職缺條件和福利，卻未必能滿足求職者的要求。近日就有一名新鮮人表示，自己出社會才兩年就換了4份工作，沒想到工作是越換越糟，回想起畢業後第1份工作的優點，忍不住表示當時的衝動讓他悔不當初。

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日前一名Dcard網友就發文分享了自己的畢業後2年職涯生活，他提到自己自畢業出社會以來僅過了短短2年，不過這2年之間他就換了總共4份工作，回想起第1份工作時的月薪雖然只有3萬元，但周休二日、見紅休的規定沒有少，三節禮金跟年終獎金的福利也跑不掉，並解釋像這樣的薪資福利條件在自己家鄉並不是隨手可得。

原PO接著指出，當時自己卻因為工作內容和當初投履歷時不符、發展性不高、身邊也沒有年輕女性等種種原因，在衝動之下沒多想就提了離職，現在回想起來該份工作既不會拖到下班時間，之後換的工作開出的福利條件也不如他想像的好，只能說工作越換越差，這才發現畢業後第一份工作原來如此重要，「之後的工作我老是會拿來跟第一個比，滿滿的後悔跟對不起第一份工作的老闆給了我這麼好的機會」。

▲網友後悔沒在第一間公司好好待下去。（圖／翻攝自Dcard）

許多過來人對這篇心得文也感同身受，紛紛留言表示「剛出社會的第一份結果才是最好的，只是因為剛出來朦朧無知就離職，現在也回不去了」、「我現在也覺得第一份工作很幸福，只是我不是衝動離職，是疫情影響公司倒了啦，現在這份每天內心翻白眼」，另外也有網友點出當初離職的好處，「熬個幾年有發展性的工作，雖然薪水沒比較高，但應該比較好跳槽或轉職吧，以後薪水也會慢慢上去，不要太灰心」、「可是你說第一份工作沒發展性，一個男的一輩子拿三萬，就算有妹子人家也看不上吧」。（編輯：楊智傑）